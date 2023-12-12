Текслер провел совещание по газификации в Челябинской области

13 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Тесклер отметил, что уровень газификации в регионе составляет 77% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по газификации в регионе. На данный момент запланировано догазифицировать 62 тысячи домовладений, при этом газораспределительные организации заключили 45 тысяч, из которых исполнено 24,5 тысячи договоров, сообщил губернатор. «В Челябинской области планируется догазифицировать 62 тысячи домовладений, газораспределительные организации заключили 45 тысяч договоров, из которых исполнено 24,5 тысячи договоров. На уровне региона мы приняли все необходимые меры по обеспечению социально незащищенных граждан финансовой поддержкой на приобретение внутридомового газового оборудования, а с октября 2020 года, в том числе и на устройство систем отопления от газового котла», — рассказал Текслер. Несмотря на высокий уровень газификации в регионе, который составляет более 77%, что на 4% превышает показатель в России, работу по газификации и догазификации надо продолжать более динамично, отметил губернатор. На сегодняшний день для этого нет никаких ограничений. В конце 2022 года была разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области, которая определила основные векторы развития газовой инфраструктуры в регионе. Также Текслер подчеркнул, еще одним шагом в направлении развития газификации стало принятие и реализация совместно с ПАО «Газпром» программы развития газоснабжения Челябинской области. В программу вошли мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 11 газораспределительных станций, что позволило снять технические ограничения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по газификации в регионе. На данный момент запланировано догазифицировать 62 тысячи домовладений, при этом газораспределительные организации заключили 45 тысяч, из которых исполнено 24,5 тысячи договоров, сообщил губернатор. «В Челябинской области планируется догазифицировать 62 тысячи домовладений, газораспределительные организации заключили 45 тысяч договоров, из которых исполнено 24,5 тысячи договоров. На уровне региона мы приняли все необходимые меры по обеспечению социально незащищенных граждан финансовой поддержкой на приобретение внутридомового газового оборудования, а с октября 2020 года, в том числе и на устройство систем отопления от газового котла», — рассказал Текслер. Несмотря на высокий уровень газификации в регионе, который составляет более 77%, что на 4% превышает показатель в России, работу по газификации и догазификации надо продолжать более динамично, отметил губернатор. На сегодняшний день для этого нет никаких ограничений. В конце 2022 года была разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области, которая определила основные векторы развития газовой инфраструктуры в регионе. Также Текслер подчеркнул, еще одним шагом в направлении развития газификации стало принятие и реализация совместно с ПАО «Газпром» программы развития газоснабжения Челябинской области. В программу вошли мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 11 газораспределительных станций, что позволило снять технические ограничения.