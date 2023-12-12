12 декабря 2023

На челябинских федеральных трассах на треть снизилось число ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, автотрасса, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, шумовые полосы, екатеринбург-челябинск
За пять лет в регионе общее число ДТП снизилось на 19% Фото:

На федеральных дорогах (М-5, А-310 и Р-254) Челябинской области число ДТП с пострадавшими за пять лет снизилось более чем на треть. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Меры по благоустройству позволили снизить аварийность на федеральных дорогах. На треть сократилось число ДТП с пострадавшими (за 11 месяцев 2023 года — 675 случай, за тот же период 2019 — 896). Вдвое меньше стало ДТП с участием пешеходов — 21 случай за 2023 год (43 в 2019 году)», — сообщили в Упрдоре.

Снизилось и общее число ДТП — на 19%. С начала 2023 года произошло 419 аварий, в 2019 году показатель составил 517 случаев. В управлении отметили, что за это время запущено 189 километров современного освещения, установлено 700 дорожных катафотов, 57 шериф-балки и 13 дополнительных светофоров. На снижение аварийности также повлияли 200 километров барьерного ограждения и комплексное обустройство 62 пешеходных переходов (32 из них надземные).

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На федеральных дорогах (М-5, А-310 и Р-254) Челябинской области число ДТП с пострадавшими за пять лет снизилось более чем на треть. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Меры по благоустройству позволили снизить аварийность на федеральных дорогах. На треть сократилось число ДТП с пострадавшими (за 11 месяцев 2023 года — 675 случай, за тот же период 2019 — 896). Вдвое меньше стало ДТП с участием пешеходов — 21 случай за 2023 год (43 в 2019 году)», — сообщили в Упрдоре. Снизилось и общее число ДТП — на 19%. С начала 2023 года произошло 419 аварий, в 2019 году показатель составил 517 случаев. В управлении отметили, что за это время запущено 189 километров современного освещения, установлено 700 дорожных катафотов, 57 шериф-балки и 13 дополнительных светофоров. На снижение аварийности также повлияли 200 километров барьерного ограждения и комплексное обустройство 62 пешеходных переходов (32 из них надземные).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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