12 декабря 2023

Автозавод Миасса заменил немецкие компоненты белорусскими

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты заксобрания на автозаводе «Урал» в Миассе. Челябинск, уралаз, автозавод урал, конвейер
Автозавод Миасса удвоил импорт компонентов из Беларуси Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) заменил немецкие компоненты на белорусские. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, за год предприятие удвоило импорт из дружественной страны.

«У нас объем закупок в Беларуси почти удвоился. Работаем с традиционными и новыми для себя поставщиками. Всего в соседней стране у нас порядка 24 контрагентов», — отметил Яковлев.

С некоторыми партнерами завод сотрудничает больше 50 лет. Предприятие закупает шины, фильтры, электроприборы и другие комплектующие. В последнее время появились поставщики станков. В частности, с 2022 года предприятие закупает в Беларуси оборудование токарно-фрезерной группы.

Увеличение объемов закупки было вызвало двумя причинами. С одной стороны, увеличился выпуск «Уралов». С другой, часть комплектующих, которые приобретали в Европе, теперь недоступна.

«Определенный объем тормозных систем приобретали в Германии. В настоящее время остался выбор — брать в Китае или Беларуси. Поскольку качество устраивает, покупаем в Беларуси», — сказал Яковлев.

Окончательная сборка тормозов ведется в Миассе. Автозавод также расширяет базу партнеров в России. При этом предприятие является в регионе крупнейшим импортером из Беларуси.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) заменил немецкие компоненты на белорусские. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, за год предприятие удвоило импорт из дружественной страны. «У нас объем закупок в Беларуси почти удвоился. Работаем с традиционными и новыми для себя поставщиками. Всего в соседней стране у нас порядка 24 контрагентов», — отметил Яковлев. С некоторыми партнерами завод сотрудничает больше 50 лет. Предприятие закупает шины, фильтры, электроприборы и другие комплектующие. В последнее время появились поставщики станков. В частности, с 2022 года предприятие закупает в Беларуси оборудование токарно-фрезерной группы. Увеличение объемов закупки было вызвало двумя причинами. С одной стороны, увеличился выпуск «Уралов». С другой, часть комплектующих, которые приобретали в Европе, теперь недоступна. «Определенный объем тормозных систем приобретали в Германии. В настоящее время остался выбор — брать в Китае или Беларуси. Поскольку качество устраивает, покупаем в Беларуси», — сказал Яковлев. Окончательная сборка тормозов ведется в Миассе. Автозавод также расширяет базу партнеров в России. При этом предприятие является в регионе крупнейшим импортером из Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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