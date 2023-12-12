Автозавод Миасса заменил немецкие компоненты белорусскими

13 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Автозавод Миасса удвоил импорт компонентов из Беларуси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) заменил немецкие компоненты на белорусские. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, за год предприятие удвоило импорт из дружественной страны. «У нас объем закупок в Беларуси почти удвоился. Работаем с традиционными и новыми для себя поставщиками. Всего в соседней стране у нас порядка 24 контрагентов», — отметил Яковлев. С некоторыми партнерами завод сотрудничает больше 50 лет. Предприятие закупает шины, фильтры, электроприборы и другие комплектующие. В последнее время появились поставщики станков. В частности, с 2022 года предприятие закупает в Беларуси оборудование токарно-фрезерной группы. Увеличение объемов закупки было вызвало двумя причинами. С одной стороны, увеличился выпуск «Уралов». С другой, часть комплектующих, которые приобретали в Европе, теперь недоступна. «Определенный объем тормозных систем приобретали в Германии. В настоящее время остался выбор — брать в Китае или Беларуси. Поскольку качество устраивает, покупаем в Беларуси», — сказал Яковлев. Окончательная сборка тормозов ведется в Миассе. Автозавод также расширяет базу партнеров в России. При этом предприятие является в регионе крупнейшим импортером из Беларуси.

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) заменил немецкие компоненты на белорусские. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, за год предприятие удвоило импорт из дружественной страны. «У нас объем закупок в Беларуси почти удвоился. Работаем с традиционными и новыми для себя поставщиками. Всего в соседней стране у нас порядка 24 контрагентов», — отметил Яковлев. С некоторыми партнерами завод сотрудничает больше 50 лет. Предприятие закупает шины, фильтры, электроприборы и другие комплектующие. В последнее время появились поставщики станков. В частности, с 2022 года предприятие закупает в Беларуси оборудование токарно-фрезерной группы. Увеличение объемов закупки было вызвало двумя причинами. С одной стороны, увеличился выпуск «Уралов». С другой, часть комплектующих, которые приобретали в Европе, теперь недоступна. «Определенный объем тормозных систем приобретали в Германии. В настоящее время остался выбор — брать в Китае или Беларуси. Поскольку качество устраивает, покупаем в Беларуси», — сказал Яковлев. Окончательная сборка тормозов ведется в Миассе. Автозавод также расширяет базу партнеров в России. При этом предприятие является в регионе крупнейшим импортером из Беларуси.