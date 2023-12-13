Пермяку, пострадавшему при пожаре в ангаре, требуется переливание крови

13 декабря 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Пострадавший при пожаре находится в ожоговом отделении больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Перми, пострадавшему при пожаре в ангаре, произошедшем 9 декабря, требуется переливание крови. Об этом сообщили родственники мужчины. «Многие знают, что в нашей семье большая беда. Павел находится в ожоговом отделении, в тяжелом состоянии. Прошу всех о помощи. Нужна кровь, очень много крови. Группа и резус-фактор любой. Пермская краевая станция переливания крови на Лебедева, 54. При сдаче крови говорить, что для Долганова Павла Сергеевича 09.08.1991 года рождения», — рассказала жена пострадавшего изданию «Комсомольская правда Пермь». Также она уточнила, что у мужчины вторая группа крови резус-положительная. Изданию сообщили, что произошла утечка газа. О пожаре, произошедшем 9 декабря, сообщали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. Огонь охватывал ангар размерами 50 на 30 метров. К месту пожара направлялись 36 человек и восемь единиц техники.

Жителю Перми, пострадавшему при пожаре в ангаре, произошедшем 9 декабря, требуется переливание крови. Об этом сообщили родственники мужчины. «Многие знают, что в нашей семье большая беда. Павел находится в ожоговом отделении, в тяжелом состоянии. Прошу всех о помощи. Нужна кровь, очень много крови. Группа и резус-фактор любой. Пермская краевая станция переливания крови на Лебедева, 54. При сдаче крови говорить, что для Долганова Павла Сергеевича 09.08.1991 года рождения», — рассказала жена пострадавшего изданию «Комсомольская правда Пермь». Также она уточнила, что у мужчины вторая группа крови резус-положительная. Изданию сообщили, что произошла утечка газа. О пожаре, произошедшем 9 декабря, сообщали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. Огонь охватывал ангар размерами 50 на 30 метров. К месту пожара направлялись 36 человек и восемь единиц техники.