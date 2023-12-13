Политика Власть Челябинский губернатор потребовал обеспечить безопасность региона в каникулы 14 декабря 2023 в 11:10 Размер текста - 17 + Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность в новогодние каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность в период новогодних каникул. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер провел итоговое в 2023 году заседание антитеррористической комиссии области. «Наша главная задача — чтобы новогодние праздники прошли в регионе спокойно, без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка», — пресс-служба привела слова Текслера. Заявление касалось областных учреждений экстренного реагирования и муниципальных. Мэрам глава региона поручил назначить ответственных дежурных на праздничные дни. Особое внимание будет уделен социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Их проверят на соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты. Ответственные службы совершат обход семей, находящихся на учете. Также будут проверены пожарные извещатели. Поскольку в новогодние дни ожидаются осадки, Текслер предписал заранее спланировать силы и средства на уборку улично-дорожной сети. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность в период новогодних каникул. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер провел итоговое в 2023 году заседание антитеррористической комиссии области. «Наша главная задача — чтобы новогодние праздники прошли в регионе спокойно, без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка», — пресс-служба привела слова Текслера. Заявление касалось областных учреждений экстренного реагирования и муниципальных. Мэрам глава региона поручил назначить ответственных дежурных на праздничные дни. Особое внимание будет уделен социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Их проверят на соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты. Ответственные службы совершат обход семей, находящихся на учете. Также будут проверены пожарные извещатели. Поскольку в новогодние дни ожидаются осадки, Текслер предписал заранее спланировать силы и средства на уборку улично-дорожной сети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям