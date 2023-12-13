13 декабря 2023

Челябинский губернатор потребовал обеспечить безопасность региона в каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность в новогодние каникулы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность в период новогодних каникул. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер провел итоговое в 2023 году заседание антитеррористической комиссии области.

«Наша главная задача — чтобы новогодние праздники прошли в регионе спокойно, без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка», — пресс-служба привела слова Текслера.

Заявление касалось областных учреждений экстренного реагирования и муниципальных. Мэрам глава региона поручил назначить ответственных дежурных на праздничные дни. Особое внимание будет уделен социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Их проверят на соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты.

Ответственные службы совершат обход семей, находящихся на учете. Также будут проверены пожарные извещатели. Поскольку в новогодние дни ожидаются осадки, Текслер предписал заранее спланировать силы и средства на уборку улично-дорожной сети.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность в период новогодних каникул. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер провел итоговое в 2023 году заседание антитеррористической комиссии области. «Наша главная задача — чтобы новогодние праздники прошли в регионе спокойно, без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка», — пресс-служба привела слова Текслера. Заявление касалось областных учреждений экстренного реагирования и муниципальных. Мэрам глава региона поручил назначить ответственных дежурных на праздничные дни. Особое внимание будет уделен социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Их проверят на соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты. Ответственные службы совершат обход семей, находящихся на учете. Также будут проверены пожарные извещатели. Поскольку в новогодние дни ожидаются осадки, Текслер предписал заранее спланировать силы и средства на уборку улично-дорожной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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