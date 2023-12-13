Челябинский губернатор предрек, что предстоящие выборы в США будут скандальными

14 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер выступил на заседании, посвященном 30-летию российской выборной системе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что выборы в США были и будут скандальными. Такое заявление Текслер сделал 14 декабря в Челябинске на заседании, посвященном 30-летию избирательной системы Российской Федерации. «Когда наши недруги говорят о выборах в России, им нужно посмотреть на себя. Американская система выборщиков трехсотлетней давности, голосование по почте и так далее привело к тому, что все последние выборы в США были скандальными. И будут скандальными дальше», — заявил Текслер. По его мнению, американская выборная система не может не только точно подсчитать голоса, но даже организовать правильный подсчет избирателей. При этом представители Штатов пытаются учить демократии других. Текслер считает, что российская выборная система основана на других принципах и в настоящий момент является одной из лучших в мире. При этом она совершенствуется, применяя современные прогрессивные избирательные системы в организации процесса голосования, подсчете голосов и применении цифровых технологий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что выборы в США были и будут скандальными. Такое заявление Текслер сделал 14 декабря в Челябинске на заседании, посвященном 30-летию избирательной системы Российской Федерации. «Когда наши недруги говорят о выборах в России, им нужно посмотреть на себя. Американская система выборщиков трехсотлетней давности, голосование по почте и так далее привело к тому, что все последние выборы в США были скандальными. И будут скандальными дальше», — заявил Текслер. По его мнению, американская выборная система не может не только точно подсчитать голоса, но даже организовать правильный подсчет избирателей. При этом представители Штатов пытаются учить демократии других. Текслер считает, что российская выборная система основана на других принципах и в настоящий момент является одной из лучших в мире. При этом она совершенствуется, применяя современные прогрессивные избирательные системы в организации процесса голосования, подсчете голосов и применении цифровых технологий.