13 декабря 2023

В Челябинске перед Новым годом снизился спрос на квартиры в новостройках. Инфографика

В Челябинске перед Новым годом спрос на первичное жилье упал, а цены выросли
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос снизился из-за дисбаланса на рынке ипотечного жилья Фото:

В Челябинске в декабре 2023 года перед новогодними каникулами снизился спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU 14 декабря сообщили руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов и аналитики пресс-службы «Авито-Недвижимость».

«В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на первичное жилье в Челябинске сократился на 8%, а предложение выросло на 3%. Также в Челябинске за год средняя стоимость квартир увеличилась на 9%, до 4,4 млн рублей. Цена квадратного метра выросла на 17%, до 84 тысяч рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе.

Информацию о снижении спроса подтвердил и руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, сообщивший о том, что в последнее время в Челябинске покупатели действительно стали меньше интересоваться квартирами в новостройках. Эксперт сложившуюся ситуацию связывает с дисбалансом на ипотечном рынке жилья.

В Челябинске за год цены на квартиры в новостройках выросли в среднем до 4,4 млн рублей
В Челябинске за год цены на квартиры в новостройках выросли в среднем до 4,4 млн рублей

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В Челябинске в декабре 2023 года перед новогодними каникулами снизился спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU 14 декабря сообщили руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов и аналитики пресс-службы «Авито-Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на первичное жилье в Челябинске сократился на 8%, а предложение выросло на 3%. Также в Челябинске за год средняя стоимость квартир увеличилась на 9%, до 4,4 млн рублей. Цена квадратного метра выросла на 17%, до 84 тысяч рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе. Информацию о снижении спроса подтвердил и руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, сообщивший о том, что в последнее время в Челябинске покупатели действительно стали меньше интересоваться квартирами в новостройках. Эксперт сложившуюся ситуацию связывает с дисбалансом на ипотечном рынке жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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