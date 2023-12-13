В Челябинске перед Новым годом снизился спрос на квартиры в новостройках. Инфографика

В Челябинске перед Новым годом спрос на первичное жилье упал, а цены выросли

14 декабря 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Спрос снизился из-за дисбаланса на рынке ипотечного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 года перед новогодними каникулами снизился спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU 14 декабря сообщили руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов и аналитики пресс-службы «Авито-Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на первичное жилье в Челябинске сократился на 8%, а предложение выросло на 3%. Также в Челябинске за год средняя стоимость квартир увеличилась на 9%, до 4,4 млн рублей. Цена квадратного метра выросла на 17%, до 84 тысяч рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе. Информацию о снижении спроса подтвердил и руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, сообщивший о том, что в последнее время в Челябинске покупатели действительно стали меньше интересоваться квартирами в новостройках. Эксперт сложившуюся ситуацию связывает с дисбалансом на ипотечном рынке жилья. В Челябинске за год цены на квартиры в новостройках выросли в среднем до 4,4 млн рублей Инфографика: «Авито Недвижимость»

В Челябинске в декабре 2023 года перед новогодними каникулами снизился спрос на квартиры в новостройках. Об этом URA.RU 14 декабря сообщили руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов и аналитики пресс-службы «Авито-Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года спрос на первичное жилье в Челябинске сократился на 8%, а предложение выросло на 3%. Также в Челябинске за год средняя стоимость квартир увеличилась на 9%, до 4,4 млн рублей. Цена квадратного метра выросла на 17%, до 84 тысяч рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе. Информацию о снижении спроса подтвердил и руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, сообщивший о том, что в последнее время в Челябинске покупатели действительно стали меньше интересоваться квартирами в новостройках. Эксперт сложившуюся ситуацию связывает с дисбалансом на ипотечном рынке жилья.