13 декабря 2023

Жительница Нефтеюганска получила срок за то, что брала кредиты на свою бабушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Женщина, бравшая кредиты на свою бабушку, получила условный срок Фото:

В Нефтеюганске местная жительница получила условный срок за то, что оформляла кредиты на свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Фигурантке предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам преступной деятельности в соответствии с п. „в, г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ („кража“ — прим. URA.RU). Судом ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — прокомментировали в пресс-службе. Приговор вступил в законную силу.

Женщина через телефон своей бабушки брала кредиты в банковском приложении и тратила по своему усмотрению. Всего осужденная взяла три кредита на сумму около 700000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам. Ей грозит срок за кражу.

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В Нефтеюганске местная жительница получила условный срок за то, что оформляла кредиты на свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Фигурантке предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам преступной деятельности в соответствии с п. „в, г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ („кража“ — прим. URA.RU). Судом ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — прокомментировали в пресс-службе. Приговор вступил в законную силу. Женщина через телефон своей бабушки брала кредиты в банковском приложении и тратила по своему усмотрению. Всего осужденная взяла три кредита на сумму около 700000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам. Ей грозит срок за кражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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