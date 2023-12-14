Уральские студенты отправили почти 900 килограмм гумпомощи на СВО

В регионах УрФО помощь фронту носит массовый характер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал, что студенты и педагоги Свердловской области передали общественникам почти 900 кг вещей, которые отправятся в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Важно, что это была инициатива самих ребят. Сбор проводился именно по заказу участников СВО. Сегодня у нас есть множество волонтерских организаций, которые делают одно дело и действуют сообща: помогают фронту, бойцам и их родным. В этом наше единство», — подчеркнул Якушев.

Также он отметил, что в регионах УрФО помощь фронту носит массовый характер. Гуманитарная поддержка оказывается из разных источников.