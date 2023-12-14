Уральские студенты отправили почти 900 килограмм гумпомощи на СВО

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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, гуманитарка, помощь беженцам
В регионах УрФО помощь фронту носит массовый характер Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал, что студенты и педагоги Свердловской области передали общественникам почти 900 кг вещей, которые отправятся в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Важно, что это была инициатива самих ребят. Сбор проводился именно по заказу участников СВО. Сегодня у нас есть множество волонтерских организаций, которые делают одно дело и действуют сообща: помогают фронту, бойцам и их родным. В этом наше единство», — подчеркнул Якушев.

Также он отметил, что в регионах УрФО помощь фронту носит массовый характер. Гуманитарная поддержка оказывается из разных источников.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал, что студенты и педагоги Свердловской области передали общественникам почти 900 кг вещей, которые отправятся в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Важно, что это была инициатива самих ребят. Сбор проводился именно по заказу участников СВО. Сегодня у нас есть множество волонтерских организаций, которые делают одно дело и действуют сообща: помогают фронту, бойцам и их родным. В этом наше единство», — подчеркнул Якушев. Также он отметил, что в регионах УрФО помощь фронту носит массовый характер. Гуманитарная поддержка оказывается из разных источников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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