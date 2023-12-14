Глава СНБО Украины пришел в ярость после вопроса о России

Главу СНБО Украины Данилова разозлил вопрос о неудачах ВСУ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов заявил, что военные планы могут корректироваться Фото:
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Главе СНБО Украины Алексею Данилову не понравился вопрос про неудачи Украины во время контрнаступления и роль российской линии обороны. Он также отметил, что Россия превосходит ВСУ по многим параметрам.

«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану… <…> в жизни такого не бывает», — высказался Алексей Данилов в разговоре с ведущими youtube-канала Radio NV. Он рассказал, что российская линия обороны помешала Украине развить наступление, а ВСУ уступают ВС РФ по многим показателям.

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Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ

ВСУ начали контрнаступление в июне 2023 года, однако они не смогли добиться своих целей, в которые входил выход к Крыму. На данный момент Украина перешла к строительству собственной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления. При этом еще в ноябре главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт зашел в тупик, пишет RT.

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Главе СНБО Украины Алексею Данилову не понравился вопрос про неудачи Украины во время контрнаступления и роль российской линии обороны. Он также отметил, что Россия превосходит ВСУ по многим параметрам. «Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану… <…> в жизни такого не бывает», — высказался Алексей Данилов в разговоре с ведущими youtube-канала Radio NV. Он рассказал, что российская линия обороны помешала Украине развить наступление, а ВСУ уступают ВС РФ по многим показателям. ВСУ начали контрнаступление в июне 2023 года, однако они не смогли добиться своих целей, в которые входил выход к Крыму. На данный момент Украина перешла к строительству собственной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления. При этом еще в ноябре главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт зашел в тупик, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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