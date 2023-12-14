Глава СНБО Украины пришел в ярость после вопроса о России

Главу СНБО Украины Данилова разозлил вопрос о неудачах ВСУ

14 декабря 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов заявил, что военные планы могут корректироваться Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главе СНБО Украины Алексею Данилову не понравился вопрос про неудачи Украины во время контрнаступления и роль российской линии обороны. Он также отметил, что Россия превосходит ВСУ по многим параметрам. «Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану… <…> в жизни такого не бывает», — высказался Алексей Данилов в разговоре с ведущими youtube-канала Radio NV. Он рассказал, что российская линия обороны помешала Украине развить наступление, а ВСУ уступают ВС РФ по многим показателям. Новость по теме Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ ВСУ начали контрнаступление в июне 2023 года, однако они не смогли добиться своих целей, в которые входил выход к Крыму. На данный момент Украина перешла к строительству собственной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления. При этом еще в ноябре главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт зашел в тупик, пишет RT.

Главе СНБО Украины Алексею Данилову не понравился вопрос про неудачи Украины во время контрнаступления и роль российской линии обороны. Он также отметил, что Россия превосходит ВСУ по многим параметрам. «Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану… <…> в жизни такого не бывает», — высказался Алексей Данилов в разговоре с ведущими youtube-канала Radio NV. Он рассказал, что российская линия обороны помешала Украине развить наступление, а ВСУ уступают ВС РФ по многим показателям. ВСУ начали контрнаступление в июне 2023 года, однако они не смогли добиться своих целей, в которые входил выход к Крыму. На данный момент Украина перешла к строительству собственной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления. При этом еще в ноябре главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт зашел в тупик, пишет RT.