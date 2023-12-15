В России утвердили порядок уничтожения всех видов беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В РФ утвердили порядок уничтожения БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МВД России утвердило порядок принятия решения, которое связано с подавлением и уничтожением всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в приказе ведомства.

«Дроны будут подавлять или уничтожать в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников ОВД, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, сбить БПЛА можно путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», — указано в документе.

Для защиты московских аэропортов от беспилотников правительство области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. По словам генерального директора центра Дмитрия Кузякина, защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Также в Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак с помощью смс-оповещения и камер видеонаблюдения. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что российские технические специалисты смогут в короткие сроки найти решения для обеспечения безопасности городов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России утвердило порядок принятия решения, которое связано с подавлением и уничтожением всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в приказе ведомства. «Дроны будут подавлять или уничтожать в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников ОВД, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, сбить БПЛА можно путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», — указано в документе. Для защиты московских аэропортов от беспилотников правительство области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. По словам генерального директора центра Дмитрия Кузякина, защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Также в Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак с помощью смс-оповещения и камер видеонаблюдения. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что российские технические специалисты смогут в короткие сроки найти решения для обеспечения безопасности городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...