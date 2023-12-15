В России утвердили порядок уничтожения всех видов беспилотников

15 декабря 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

В РФ утвердили порядок уничтожения БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МВД России утвердило порядок принятия решения, которое связано с подавлением и уничтожением всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в приказе ведомства. «Дроны будут подавлять или уничтожать в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников ОВД, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, сбить БПЛА можно путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», — указано в документе. Для защиты московских аэропортов от беспилотников правительство области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. По словам генерального директора центра Дмитрия Кузякина, защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Также в Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак с помощью смс-оповещения и камер видеонаблюдения. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что российские технические специалисты смогут в короткие сроки найти решения для обеспечения безопасности городов.

МВД России утвердило порядок принятия решения, которое связано с подавлением и уничтожением всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в приказе ведомства. «Дроны будут подавлять или уничтожать в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников ОВД, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, сбить БПЛА можно путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», — указано в документе. Для защиты московских аэропортов от беспилотников правительство области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. По словам генерального директора центра Дмитрия Кузякина, защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Также в Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак с помощью смс-оповещения и камер видеонаблюдения. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что российские технические специалисты смогут в короткие сроки найти решения для обеспечения безопасности городов.