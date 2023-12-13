Аэропорты Москвы защитят от атак беспилотников и птиц

14 декабря 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Аэропорты обеспечат защитой от дронов при помощи FPV-технологий (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для защиты московских аэропортов от беспилотников, птиц и диких животных правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. Защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Об этом сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин. «В технический комплекс (защиты аэропортов — прим. URA.RU) будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов. Проведение испытаний комплекса запланировано на первую половину 2024 года», — заявил Кузякин, передает ТАСС. Отмечается, что в процессе реализации проекта будет использоваться опыт ЦКБР в обеспечении безопасности воздушного пространства с применением технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков. Этот опыт был накоплен в ходе СВО, подчеркнул Кузянкин. Также он добавил, что в проекте будут использоваться новейшие разработки ЦКБР в части спецоборудования FPV-дронов — перехватчиков. В ноябре в московском аэропорту «Шереметьево» установили комплекс для обнаружения и ловли беспилотников. Он называется «ЕНОТ-СД» и его предназначение — автоматическое обнаружение низколетящих целей, их верификация и последующее противодействие. Установили комплекс для безопасности полетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для защиты московских аэропортов от беспилотников, птиц и диких животных правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. Защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Об этом сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин. «В технический комплекс (защиты аэропортов — прим. URA.RU) будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов. Проведение испытаний комплекса запланировано на первую половину 2024 года», — заявил Кузякин, передает ТАСС. Отмечается, что в процессе реализации проекта будет использоваться опыт ЦКБР в обеспечении безопасности воздушного пространства с применением технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков. Этот опыт был накоплен в ходе СВО, подчеркнул Кузянкин. Также он добавил, что в проекте будут использоваться новейшие разработки ЦКБР в части спецоборудования FPV-дронов — перехватчиков. В ноябре в московском аэропорту «Шереметьево» установили комплекс для обнаружения и ловли беспилотников. Он называется «ЕНОТ-СД» и его предназначение — автоматическое обнаружение низколетящих целей, их верификация и последующее противодействие. Установили комплекс для безопасности полетов.