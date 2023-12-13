13 декабря 2023

Аэропорты Москвы защитят от атак беспилотников и птиц

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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал "Б". Москва, аэропорт, телетрап, аэрофлот, шереметьево, терминал B, взлетное поле, терминал б
Аэропорты обеспечат защитой от дронов при помощи FPV-технологий (архивное фото) Фото:

Для защиты московских аэропортов от беспилотников, птиц и диких животных правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. Защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Об этом сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

«В технический комплекс (защиты аэропортов — прим. URA.RU) будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов. Проведение испытаний комплекса запланировано на первую половину 2024 года», — заявил Кузякин, передает ТАСС.

Отмечается, что в процессе реализации проекта будет использоваться опыт ЦКБР в обеспечении безопасности воздушного пространства с применением технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков. Этот опыт был накоплен в ходе СВО, подчеркнул Кузянкин. Также он добавил, что в проекте будут использоваться новейшие разработки ЦКБР в части спецоборудования FPV-дронов — перехватчиков.

В ноябре в московском аэропорту «Шереметьево» установили комплекс для обнаружения и ловли беспилотников. Он называется «ЕНОТ-СД» и его предназначение — автоматическое обнаружение низколетящих целей, их верификация и последующее противодействие. Установили комплекс для безопасности полетов.

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Для защиты московских аэропортов от беспилотников, птиц и диких животных правительство Московской области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. Защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Об этом сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин. «В технический комплекс (защиты аэропортов — прим. URA.RU) будет входить автоматизированная система обеспечения безопасности для предотвращения террористических актов. Проведение испытаний комплекса запланировано на первую половину 2024 года», — заявил Кузякин, передает ТАСС. Отмечается, что в процессе реализации проекта будет использоваться опыт ЦКБР в обеспечении безопасности воздушного пространства с применением технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков. Этот опыт был накоплен в ходе СВО, подчеркнул Кузянкин. Также он добавил, что в проекте будут использоваться новейшие разработки ЦКБР в части спецоборудования FPV-дронов — перехватчиков. В ноябре в московском аэропорту «Шереметьево» установили комплекс для обнаружения и ловли беспилотников. Он называется «ЕНОТ-СД» и его предназначение — автоматическое обнаружение низколетящих целей, их верификация и последующее противодействие. Установили комплекс для безопасности полетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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