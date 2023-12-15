Карта СВО 15 декабря: пленный ВСУ сообщил о массовой гибели сослуживцев под Работино

Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

15 декабря 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

ВС РФ успешно отразили пять атак ВСУ на купянском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В результате трехдневных атак под Работино только пять из 48 солдат ВСУ остались в живых. Карта спецоперации на 15 декабря и ход военных действий — в материале URA.RU. Запорожское направление Во время трехдневных атак под Работино, из 48 солдат ВСУ выжили только пятеро, сообщил украинский пленник Иван Матвиенко. Он отметил, что первые две группы штурма были полностью уничтожены, и лишь несколько человек выжили из следующих групп. Матвиенко также сообщил, что их военную подготовку проводили на базе НАТО в Британии, но штурм был осуществлен без предварительной разведки. Артемовское направление Армия России продолжает наступление на флангах Артемовска (Бахмута), успешно выбивая врага у Клещеевки и Ивановского. Российские войска, поддерживаемые артиллерией, наступают мощными силами. Кроме того, российские десантники, мотострелки и добровольцы успешно прорывают оборону врага у Богдановки, Ивановского и продвигаются дальше. На южном фланге, российские силы успешно штурмуют позиции противника на высотах и клещеевском опорном пункте. Всего за день российская армия провела семь атак в нескольких населенных пунктах, нанося сильные удары по позициям ВСУ. Краснолиманское направление Подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Потери Украины составили до 180 военнослужащих, трое автомобилей и самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции. Купянское направление Российскими войсками успешно отражены пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области. Благодаря совместным действиям западной группировки войск, артиллерийского огня и использованию тяжелых огнеметных систем украинская армия потеряла до 45 военнослужащих, а также один танк и две боевые бронированные машины. Разведчики группировки войск «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Разведчики получили информацию о прибытии украинского командного состава, а дроны-разведчики, в свою очередь подтвердили передвижение машины с офицерским составом. Карта боевых действий Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате трехдневных атак под Работино только пять из 48 солдат ВСУ остались в живых. Карта спецоперации на 15 декабря и ход военных действий — в материале URA.RU. Во время трехдневных атак под Работино, из 48 солдат ВСУ выжили только пятеро, сообщил украинский пленник Иван Матвиенко. Он отметил, что первые две группы штурма были полностью уничтожены, и лишь несколько человек выжили из следующих групп. Матвиенко также сообщил, что их военную подготовку проводили на базе НАТО в Британии, но штурм был осуществлен без предварительной разведки. Армия России продолжает наступление на флангах Артемовска (Бахмута), успешно выбивая врага у Клещеевки и Ивановского. Российские войска, поддерживаемые артиллерией, наступают мощными силами. Кроме того, российские десантники, мотострелки и добровольцы успешно прорывают оборону врага у Богдановки, Ивановского и продвигаются дальше. На южном фланге, российские силы успешно штурмуют позиции противника на высотах и клещеевском опорном пункте. Всего за день российская армия провела семь атак в нескольких населенных пунктах, нанося сильные удары по позициям ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Потери Украины составили до 180 военнослужащих, трое автомобилей и самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции. Российскими войсками успешно отражены пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области. Благодаря совместным действиям западной группировки войск, артиллерийского огня и использованию тяжелых огнеметных систем украинская армия потеряла до 45 военнослужащих, а также один танк и две боевые бронированные машины. Разведчики группировки войск «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Разведчики получили информацию о прибытии украинского командного состава, а дроны-разведчики, в свою очередь подтвердили передвижение машины с офицерским составом.