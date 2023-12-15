Украинский пленный сообщил о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

15 декабря 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ бросили в бой без разведки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили лишь пятеро. Об этом рассказал украинский пленный Иван Матвиенко. «Первые две группы штурма просто полегли. Отправили три группы по восемь человек, двое выжило. Через пару дней отправили еще три такие же группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек „трехсотых“ », — сообщил РИА Новости Матвиенко. Со слов пленного, он проходил военную подготовку на базе НАТО в Британии. К штурму их готовили всего месяц и отправили в бой без разведки. Перед контрнаступлением США и альянс НАТО учили ВСУ по американскому образцу, но такой подход оказался безуспешным. Обороноспособность России оказалась гораздо сильнее, чем ожидали на Западе, сообщало The New York Times.

За три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили лишь пятеро. Об этом рассказал украинский пленный Иван Матвиенко. «Первые две группы штурма просто полегли. Отправили три группы по восемь человек, двое выжило. Через пару дней отправили еще три такие же группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек „трехсотых“ », — сообщил РИА Новости Матвиенко. Со слов пленного, он проходил военную подготовку на базе НАТО в Британии. К штурму их готовили всего месяц и отправили в бой без разведки. Перед контрнаступлением США и альянс НАТО учили ВСУ по американскому образцу, но такой подход оказался безуспешным. Обороноспособность России оказалась гораздо сильнее, чем ожидали на Западе, сообщало The New York Times.