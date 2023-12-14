Аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку, впервые обслужив двухмиллионного пассажира. Юбилейным пассажиром стала Наталья Тимофеева, которая летела в Москву рейсом авиакомпании Utair. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Международный аэропорт Сургута установил новый рекорд по производственным показателям, впервые в своей истории обслужив двухмиллионного пассажира. Им стала Наталья Тимофеева, летевшая в Москву на рейсе UT296 авиакомпании Utair», — рассказали в пресс-службе.
Пассажирке подарили планшет и вручили сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале. В честь события в аэропорту также устроили музыкальный праздник.
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