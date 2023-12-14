14 декабря 2023

Аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Сургута поставил рекорд, обслужив двухмиллионного пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Сургут, аэропорт сургут
Аэропорт Сургута впервые обслужил двухмиллионного пассажира Фото:

Аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку, впервые обслужив двухмиллионного пассажира. Юбилейным пассажиром стала Наталья Тимофеева, которая летела в Москву рейсом авиакомпании Utair. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Международный аэропорт Сургута установил новый рекорд по производственным показателям, впервые в своей истории обслужив двухмиллионного пассажира. Им стала Наталья Тимофеева, летевшая в Москву на рейсе UT296 авиакомпании Utair», — рассказали в пресс-службе.

Пассажирке подарили планшет и вручили сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале. В честь события в аэропорту также устроили музыкальный праздник.

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Аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку, впервые обслужив двухмиллионного пассажира. Юбилейным пассажиром стала Наталья Тимофеева, которая летела в Москву рейсом авиакомпании Utair. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. «Международный аэропорт Сургута установил новый рекорд по производственным показателям, впервые в своей истории обслужив двухмиллионного пассажира. Им стала Наталья Тимофеева, летевшая в Москву на рейсе UT296 авиакомпании Utair», — рассказали в пресс-службе. Пассажирке подарили планшет и вручили сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале. В честь события в аэропорту также устроили музыкальный праздник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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