Девушке, подкинувшей в ветклинику Сургута щенков, грозит наказание

16 декабря 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Сотрудники ветцентра подадут заявление в полицию за жестокое обращение с животными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестная девушка подкинула щенков в ветеринарную клинику «Пес и кот» в Сургуте. Утром медики обратятся в полицию для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными. Руководитель ветклиники просит помощи у общественных организаций, чтобы те забрали щенков. «Ветеринарная клиника — это не приют. И мы не можем расположить этих малышей в стенах нашей клиники. Просим помощи представителей общественных организаций забрать щенков», — прокомментировал К-Информ руководитель ветклиники. Сотрудники зооцентра считают, что такой поступок подпадает под статью о жестоком обращении с животными. Утром они обратятся с заявлением в полицию. Наказание за жестокое обращение с животными начинается от штрафа с восьми тысяч рублей до лишения свободы на три года. Соответствующий закон был принят 19 декабря 2018 года. Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Неизвестная девушка подкинула щенков в ветеринарную клинику «Пес и кот» в Сургуте. Утром медики обратятся в полицию для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными. Руководитель ветклиники просит помощи у общественных организаций, чтобы те забрали щенков. «Ветеринарная клиника — это не приют. И мы не можем расположить этих малышей в стенах нашей клиники. Просим помощи представителей общественных организаций забрать щенков», — прокомментировал К-Информ руководитель ветклиники. Сотрудники зооцентра считают, что такой поступок подпадает под статью о жестоком обращении с животными. Утром они обратятся с заявлением в полицию. Наказание за жестокое обращение с животными начинается от штрафа с восьми тысяч рублей до лишения свободы на три года. Соответствующий закон был принят 19 декабря 2018 года. Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.