15 декабря 2023

Девушке, подкинувшей в ветклинику Сургута щенков, грозит наказание

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, щенок, полиция, кинологическая служба
Сотрудники ветцентра подадут заявление в полицию за жестокое обращение с животными Фото:

Неизвестная девушка подкинула щенков в ветеринарную клинику «Пес и кот» в Сургуте. Утром медики обратятся в полицию для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными. Руководитель ветклиники просит помощи у общественных организаций, чтобы те забрали щенков.

«Ветеринарная клиника — это не приют. И мы не можем расположить этих малышей в стенах нашей клиники. Просим помощи представителей общественных организаций забрать щенков», — прокомментировал К-Информ руководитель ветклиники. Сотрудники зооцентра считают, что такой поступок подпадает под статью о жестоком обращении с животными. Утром они обратятся с заявлением в полицию.

Наказание за жестокое обращение с животными начинается от штрафа с восьми тысяч рублей до лишения свободы на три года. Соответствующий закон был принят 19 декабря 2018 года.

Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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Неизвестная девушка подкинула щенков в ветеринарную клинику «Пес и кот» в Сургуте. Утром медики обратятся в полицию для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными. Руководитель ветклиники просит помощи у общественных организаций, чтобы те забрали щенков. «Ветеринарная клиника — это не приют. И мы не можем расположить этих малышей в стенах нашей клиники. Просим помощи представителей общественных организаций забрать щенков», — прокомментировал К-Информ руководитель ветклиники. Сотрудники зооцентра считают, что такой поступок подпадает под статью о жестоком обращении с животными. Утром они обратятся с заявлением в полицию. Наказание за жестокое обращение с животными начинается от штрафа с восьми тысяч рублей до лишения свободы на три года. Соответствующий закон был принят 19 декабря 2018 года. Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) попыталась прикрыть своего знакомого, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, и дала заведомо ложные показания. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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