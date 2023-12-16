Bild: Украина отложила контрнаступление

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Украинская армия перейдет к оборонительной тактике, пишет Bild Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское военное руководство приняло решение отложить контрнаступление и поменять стратегию военных операций. Об этом пишет газета Bild.

«Генштаб Украины отложил контрнаступление и меняет военную стратегию», — говорится в материале газеты. Там добавили, что главной целью ВСУ станет нанесение максимального урона живой силе противника.

Приоритетом для украинской армии станет оборона текущей линии фронта. Генштаб Украины сосредотачивает свои усилия на этой задаче, стремясь достичь максимально возможных результатов, заключил автор.

Главком ВСУ Валерий Залужный оказался прав в отношении патовой ситуации на фронте, как заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, политики Украины уже не могут скрывать эту правду. Кличко подчеркнул, что Залужный объяснил и обосновал текущую ситуацию и несет ответственность за свои слова.

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Украинское военное руководство приняло решение отложить контрнаступление и поменять стратегию военных операций. Об этом пишет газета Bild. «Генштаб Украины отложил контрнаступление и меняет военную стратегию», — говорится в материале газеты. Там добавили, что главной целью ВСУ станет нанесение максимального урона живой силе противника. Приоритетом для украинской армии станет оборона текущей линии фронта. Генштаб Украины сосредотачивает свои усилия на этой задаче, стремясь достичь максимально возможных результатов, заключил автор. Главком ВСУ Валерий Залужный оказался прав в отношении патовой ситуации на фронте, как заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, политики Украины уже не могут скрывать эту правду. Кличко подчеркнул, что Залужный объяснил и обосновал текущую ситуацию и несет ответственность за свои слова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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