Bloomberg: Путин насмехается над Зеленским из-за сокращения помощи Запада

16 декабря 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин насмехается над тем положением, в которое попала Украина, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин насмехается над отстранением Запада от Украины, которое приводит к сокращению помощи ВСУ. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Путин насмехается над президентом Украины Владимиром Зеленским, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — говорится в материале агентства. Там добавили, что украинский лидер столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона, а помощь постепенно сокращается, что ставит его в уязвимое положение. После неудачного контрнаступления ВСУ Запад изменил свое отношение к Зеленскому. Сейчас киевским властям приходится сталкиваться с уменьшением финансирования от США и Евросоюза, заключил автор. На пресс-конференции Путин отметил, что промышленность Украины находится на грани уничтожения, несмотря на ее попытки сохранить остатки. Он указал, что Киев полагается на помощь со стороны Запада, но предупредил, что это может закончиться. Президент также подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов, в то время как Россия движется к своим целям в спецоперации и уверенно завершит все поставленные задачи. Член палаты представителей конгресса США Стени Хойер высказался в отношении заявления президента Путина о конце западной помощи для Украины. Он критиковал отказ американского конгресса поддержать законопроект о новом пакете помощи Киеву, считая, что это дало президенту РФ повод говорить о сомнениях Запада в необходимости поддержки украинских властей, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин насмехается над отстранением Запада от Украины, которое приводит к сокращению помощи ВСУ. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Путин насмехается над президентом Украины Владимиром Зеленским, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — говорится в материале агентства. Там добавили, что украинский лидер столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона, а помощь постепенно сокращается, что ставит его в уязвимое положение. После неудачного контрнаступления ВСУ Запад изменил свое отношение к Зеленскому. Сейчас киевским властям приходится сталкиваться с уменьшением финансирования от США и Евросоюза, заключил автор. На пресс-конференции Путин отметил, что промышленность Украины находится на грани уничтожения, несмотря на ее попытки сохранить остатки. Он указал, что Киев полагается на помощь со стороны Запада, но предупредил, что это может закончиться. Президент также подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов, в то время как Россия движется к своим целям в спецоперации и уверенно завершит все поставленные задачи. Член палаты представителей конгресса США Стени Хойер высказался в отношении заявления президента Путина о конце западной помощи для Украины. Он критиковал отказ американского конгресса поддержать законопроект о новом пакете помощи Киеву, считая, что это дало президенту РФ повод говорить о сомнениях Запада в необходимости поддержки украинских властей, передает телеканал 360.