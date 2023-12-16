Участник спецоперации пришел с гранатами в пермский отдел полиции

17 декабря 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Гранаты не были боевыми Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В отдел полиции Перми, расположенный на улице Леонова, явился бывший участник СВО Эдуард Кочнев. Мужчина был вооружен гранатами. «Кочнев пришел в отдел вечером 15 декабря. На глазах у полицейских он выдернул чеку одной из гранат. Оперативники полчаса вели с ним переговоры, пока другая граната не взорвалась у мужчины в кармане. Стало понятно, что гранаты страйкбольные», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Бывшего участника спецоперации задержали. На следующий день его отправил в СИЗО за попытку нападения на участок. Эту информацию подтверждает пресс-служба Индустриального районного суда Перми. Кочнев ранее однократно был судим за убийство, грабежи и кражи. В мае по амнистии он вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации. Там он находился до 13 ноября. В ГУ МВД России по Пермскому краю обещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее.

В отдел полиции Перми, расположенный на улице Леонова, явился бывший участник СВО Эдуард Кочнев. Мужчина был вооружен гранатами. «Кочнев пришел в отдел вечером 15 декабря. На глазах у полицейских он выдернул чеку одной из гранат. Оперативники полчаса вели с ним переговоры, пока другая граната не взорвалась у мужчины в кармане. Стало понятно, что гранаты страйкбольные», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Бывшего участника спецоперации задержали. На следующий день его отправил в СИЗО за попытку нападения на участок. Эту информацию подтверждает пресс-служба Индустриального районного суда Перми. Кочнев ранее однократно был судим за убийство, грабежи и кражи. В мае по амнистии он вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации. Там он находился до 13 ноября. В ГУ МВД России по Пермскому краю обещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее.