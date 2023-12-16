16 декабря 2023

Участник спецоперации пришел с гранатами в пермский отдел полиции

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Гранаты не были боевыми Фото:

В отдел полиции Перми, расположенный на улице Леонова, явился бывший участник СВО Эдуард Кочнев. Мужчина был вооружен гранатами.

«Кочнев пришел в отдел вечером 15 декабря. На глазах у полицейских он выдернул чеку одной из гранат. Оперативники полчаса вели с ним переговоры, пока другая граната не взорвалась у мужчины в кармане. Стало понятно, что гранаты страйкбольные», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Бывшего участника спецоперации задержали. На следующий день его отправил в СИЗО за попытку нападения на участок. Эту информацию подтверждает пресс-служба Индустриального районного суда Перми.

Кочнев ранее однократно был судим за убийство, грабежи и кражи. В мае по амнистии он вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации. Там он находился до 13 ноября. В ГУ МВД России по Пермскому краю обещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее.

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В отдел полиции Перми, расположенный на улице Леонова, явился бывший участник СВО Эдуард Кочнев. Мужчина был вооружен гранатами. «Кочнев пришел в отдел вечером 15 декабря. На глазах у полицейских он выдернул чеку одной из гранат. Оперативники полчаса вели с ним переговоры, пока другая граната не взорвалась у мужчины в кармане. Стало понятно, что гранаты страйкбольные», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Бывшего участника спецоперации задержали. На следующий день его отправил в СИЗО за попытку нападения на участок. Эту информацию подтверждает пресс-служба Индустриального районного суда Перми. Кочнев ранее однократно был судим за убийство, грабежи и кражи. В мае по амнистии он вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации. Там он находился до 13 ноября. В ГУ МВД России по Пермскому краю обещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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