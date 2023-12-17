Челябинца, устроившего смертельное ДТП после свадьбы, отправили в СИЗО

В Челябинске отправили в СИЗО местного жителя, который после празднования собственной свадьбы устроил смертельное ДТП с участием автомобиля такси. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сразу после выхода из больницы его отправили за решетку.
«После выхода из больницы мужчина задержан. В тот же день ему предъявлено обвинение. Центральным райсудом Челябинска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что изначально в числе погибших была только одна женщина — пассажирка такси. Однако супруга обвиняемого также скончалась. Врачи пытались спасти ее, но травмы были несовместимы с жизнью.
Инцидент с аварией произошел в конце ноября вблизи дома № 11 по улице Трашутина. По предварительным данным, пьяный мужчина врезался в автомобиль такси. Знакомые мужчины рассказали, что накануне аварии он с женой отмечал создание семьи.
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