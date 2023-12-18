В Челябинске онкоцентр возобновил прием больных

Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возобновил работу 19 декабря в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возобновил работу в штатном режиме. Тем пациентам, кого вчера не приняли на госпитализацию, позвонят по телефону и согласуют новую дату», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Челябинская областная больница также работает в штатном режиме. Центр, который является ведущим онкологическим учреждением региона, приостановил госпитализацию пациентов накануне, 18 декабря, из-за аварии на водопроводе на улице Воровского. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета.
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