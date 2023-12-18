18 декабря 2023

В Челябинске онкоцентр возобновил прием больных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, шприц, химиотерапия, врач, больница, инъекция, онкоцентр, доктор, центр онкологии, укол, игла, медицина, пациент, инекция
Госпитализация онкопациентов была приостановлена на сутки Фото:

Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возобновил работу 19 декабря в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возобновил работу в штатном режиме. Тем пациентам, кого вчера не приняли на госпитализацию, позвонят по телефону и согласуют новую дату», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Челябинская областная больница также работает в штатном режиме. Центр, который является ведущим онкологическим учреждением региона, приостановил госпитализацию пациентов накануне, 18 декабря, из-за аварии на водопроводе на улице Воровского. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возобновил работу 19 декабря в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возобновил работу в штатном режиме. Тем пациентам, кого вчера не приняли на госпитализацию, позвонят по телефону и согласуют новую дату», — уточнили в пресс-службе ведомства. Челябинская областная больница также работает в штатном режиме. Центр, который является ведущим онкологическим учреждением региона, приостановил госпитализацию пациентов накануне, 18 декабря, из-за аварии на водопроводе на улице Воровского. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...