В Челябинске онкоцентр приостановил прием больных

18 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Госпитализация остановлена из-за аварии на водоводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с аварией на водоводе на улице Воровского в Челябинске приостановлена госпитализация в областном центре онкологии и ядерной медицины. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе клиники. «В связи с прорывом центрального водопровода госпитализация в хирургические отделения ЧОКЦОиЯМ приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ», — сообщается на сайте медучреждения. Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины — ведущее онкологическое учреждение в регионе. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета. Движение в ночь на 18 декабря на данном участке улицы было остановлено. К утру его возобновили, последствия аварии продолжают ликвидировать.

В связи с аварией на водоводе на улице Воровского в Челябинске приостановлена госпитализация в областном центре онкологии и ядерной медицины. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе клиники. «В связи с прорывом центрального водопровода госпитализация в хирургические отделения ЧОКЦОиЯМ приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ», — сообщается на сайте медучреждения. Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины — ведущее онкологическое учреждение в регионе. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета. Движение в ночь на 18 декабря на данном участке улицы было остановлено. К утру его возобновили, последствия аварии продолжают ликвидировать.