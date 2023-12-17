В Челябинске онкоцентр приостановил прием больных

В связи с аварией на водоводе на улице Воровского в Челябинске приостановлена госпитализация в областном центре онкологии и ядерной медицины. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе клиники.
«В связи с прорывом центрального водопровода госпитализация в хирургические отделения ЧОКЦОиЯМ приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ», — сообщается на сайте медучреждения.
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины — ведущее онкологическое учреждение в регионе. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Движение в ночь на 18 декабря на данном участке улицы было остановлено. К утру его возобновили, последствия аварии продолжают ликвидировать.
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