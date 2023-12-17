17 декабря 2023
16 декабря 2023

В Челябинске онкоцентр приостановил прием больных

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , онкоцентр, центр онкологии и ядерной медицины
Госпитализация остановлена из-за аварии на водоводе Фото:

В связи с аварией на водоводе на улице Воровского в Челябинске приостановлена госпитализация в областном центре онкологии и ядерной медицины. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе клиники.

«В связи с прорывом центрального водопровода госпитализация в хирургические отделения ЧОКЦОиЯМ приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ», — сообщается на сайте медучреждения.

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины — ведущее онкологическое учреждение в регионе. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Движение в ночь на 18 декабря на данном участке улицы было остановлено. К утру его возобновили, последствия аварии продолжают ликвидировать.

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В связи с аварией на водоводе на улице Воровского в Челябинске приостановлена госпитализация в областном центре онкологии и ядерной медицины. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе клиники. «В связи с прорывом центрального водопровода госпитализация в хирургические отделения ЧОКЦОиЯМ приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ», — сообщается на сайте медучреждения. Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины — ведущее онкологическое учреждение в регионе. Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске на улице Воровского произошла 17 декабря вечером. Вода затопила несколько улиц в районе Южно-Уральского государственного медицинского университета. Движение в ночь на 18 декабря на данном участке улицы было остановлено. К утру его возобновили, последствия аварии продолжают ликвидировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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