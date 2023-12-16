16 декабря 2023
15 декабря 2023

В центре Челябинска произошла крупная коммунальная авария. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
Прорыв водовода произошел на улице Воровского Фото:

В Челябинске произошла крупная авария на магистральном водоводе на улице Воровского. Проезжая часть в районе мединститута ушла под воду. Ликвидацией ЧП занимается заместитель главы города Александр Астахов.

«В настоящий момент на месте находятся аварийные бригады, которые заняты поиском повреждения. Ситуацию контролирует Астахов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отмечают, что в ближайшее время будет перекрыто движение транспорта по улице Воровского для проведения очистки дорог и тротуаров. Также возможно отключение водоснабжения, информация жителям будет предоставлена дополнительно.

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В Челябинске произошла крупная авария на магистральном водоводе на улице Воровского. Проезжая часть в районе мединститута ушла под воду. Ликвидацией ЧП занимается заместитель главы города Александр Астахов. «В настоящий момент на месте находятся аварийные бригады, которые заняты поиском повреждения. Ситуацию контролирует Астахов», — сообщили в пресс-службе мэрии. В мэрии отмечают, что в ближайшее время будет перекрыто движение транспорта по улице Воровского для проведения очистки дорог и тротуаров. Также возможно отключение водоснабжения, информация жителям будет предоставлена дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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