Прорыв водовода произошел на улице Воровского
В Челябинске произошла крупная авария на магистральном водоводе на улице Воровского. Проезжая часть в районе мединститута ушла под воду. Ликвидацией ЧП занимается заместитель главы города Александр Астахов.
«В настоящий момент на месте находятся аварийные бригады, которые заняты поиском повреждения. Ситуацию контролирует Астахов», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В мэрии отмечают, что в ближайшее время будет перекрыто движение транспорта по улице Воровского для проведения очистки дорог и тротуаров. Также возможно отключение водоснабжения, информация жителям будет предоставлена дополнительно.
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