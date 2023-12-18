В Челябинской области стало больше мигрантов из Таджикистана

В Челябинскую область за первые девять месяцев 2023 года прибыло на три тысячи граждан Таджикистана больше, чем вернулось на родину. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе Челябинскстата.
«Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку миграции с государствами-участниками СНГ в январе — сентябре 2023 года сложился с Таджикистаном (3003 человека) и Казахстаном (764 человека). Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное сальдо сложилось с Грузией и Индией (по одиннадцать человек)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В целом за январь — сентябрь 2023 года в регион приехало на 2399 человек больше, чем уехало. Основной причиной этого в ведомстве назвали уменьшение числа выбывших по международному потоку. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выбывших уменьшилось на 5379 человек (на 46,3%).
По сравнению с прошлым годом миграционный поток вырос. В 2022 году в Челябинскую область прибыло 90,1 тысячи человек, из них 16,3 тысячи — из зарубежных стран. Покинули Челябинскую область 90 тысяч человек, из них в другие страны уехало 14 тысяч человек.
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