18 декабря 2023

В Челябинской области стало больше мигрантов из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
В 2023 году в Челябинской области остается гораздо больше мигрантов, чем в 2022-м Фото:

В Челябинскую область за первые девять месяцев 2023 года прибыло на три тысячи граждан Таджикистана больше, чем вернулось на родину. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе Челябинскстата.

«Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку миграции с государствами-участниками СНГ в январе — сентябре 2023 года сложился с Таджикистаном (3003 человека) и Казахстаном (764 человека). Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное сальдо сложилось с Грузией и Индией (по одиннадцать человек)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом за январь — сентябрь 2023 года в регион приехало на 2399 человек больше, чем уехало. Основной причиной этого в ведомстве назвали уменьшение числа выбывших по международному потоку. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выбывших уменьшилось на 5379 человек (на 46,3%).

По сравнению с прошлым годом миграционный поток вырос. В 2022 году в Челябинскую область прибыло 90,1 тысячи человек, из них 16,3 тысячи — из зарубежных стран. Покинули Челябинскую область 90 тысяч человек, из них в другие страны уехало 14 тысяч человек.

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В Челябинскую область за первые девять месяцев 2023 года прибыло на три тысячи граждан Таджикистана больше, чем вернулось на родину. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе Челябинскстата. «Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку миграции с государствами-участниками СНГ в январе — сентябре 2023 года сложился с Таджикистаном (3003 человека) и Казахстаном (764 человека). Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное сальдо сложилось с Грузией и Индией (по одиннадцать человек)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В целом за январь — сентябрь 2023 года в регион приехало на 2399 человек больше, чем уехало. Основной причиной этого в ведомстве назвали уменьшение числа выбывших по международному потоку. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выбывших уменьшилось на 5379 человек (на 46,3%). По сравнению с прошлым годом миграционный поток вырос. В 2022 году в Челябинскую область прибыло 90,1 тысячи человек, из них 16,3 тысячи — из зарубежных стран. Покинули Челябинскую область 90 тысяч человек, из них в другие страны уехало 14 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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