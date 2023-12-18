В Челябинской области стало больше мигрантов из Таджикистана

19 декабря 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В 2023 году в Челябинской области остается гораздо больше мигрантов, чем в 2022-м Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область за первые девять месяцев 2023 года прибыло на три тысячи граждан Таджикистана больше, чем вернулось на родину. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе Челябинскстата. «Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку миграции с государствами-участниками СНГ в январе — сентябре 2023 года сложился с Таджикистаном (3003 человека) и Казахстаном (764 человека). Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное сальдо сложилось с Грузией и Индией (по одиннадцать человек)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В целом за январь — сентябрь 2023 года в регион приехало на 2399 человек больше, чем уехало. Основной причиной этого в ведомстве назвали уменьшение числа выбывших по международному потоку. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выбывших уменьшилось на 5379 человек (на 46,3%). По сравнению с прошлым годом миграционный поток вырос. В 2022 году в Челябинскую область прибыло 90,1 тысячи человек, из них 16,3 тысячи — из зарубежных стран. Покинули Челябинскую область 90 тысяч человек, из них в другие страны уехало 14 тысяч человек.

В Челябинскую область за первые девять месяцев 2023 года прибыло на три тысячи граждан Таджикистана больше, чем вернулось на родину. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе Челябинскстата. «Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку миграции с государствами-участниками СНГ в январе — сентябре 2023 года сложился с Таджикистаном (3003 человека) и Казахстаном (764 человека). Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное сальдо сложилось с Грузией и Индией (по одиннадцать человек)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В целом за январь — сентябрь 2023 года в регион приехало на 2399 человек больше, чем уехало. Основной причиной этого в ведомстве назвали уменьшение числа выбывших по международному потоку. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выбывших уменьшилось на 5379 человек (на 46,3%). По сравнению с прошлым годом миграционный поток вырос. В 2022 году в Челябинскую область прибыло 90,1 тысячи человек, из них 16,3 тысячи — из зарубежных стран. Покинули Челябинскую область 90 тысяч человек, из них в другие страны уехало 14 тысяч человек.