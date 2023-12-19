На челябинской трассе автомобиль залетел под фуру. Фото

19 декабря 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

В аварии погиб водитель легкового автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке трассы М-5 «Урал» у Златоуста (Челябинская область) легковой автомобиль залетел под фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. «На 1734-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель Chevrolet Aveo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Shacman с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. На указанно участке водитель легковушки не имел права выезжать на полосу встречного движения. В момент аварии в его автомобиле находились 6-летняя девочка и 37-летняя женщина. Они получили травмы и были доставлены в больницу. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Среди пассажиров легкового автомобиля были женщина и ребенок Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На участке трассы М-5 «Урал» у Златоуста (Челябинская область) легковой автомобиль залетел под фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. «На 1734-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель Chevrolet Aveo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Shacman с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. На указанно участке водитель легковушки не имел права выезжать на полосу встречного движения. В момент аварии в его автомобиле находились 6-летняя девочка и 37-летняя женщина. Они получили травмы и были доставлены в больницу.