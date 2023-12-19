На участке трассы М-5 «Урал» у Златоуста (Челябинская область) легковой автомобиль залетел под фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии.
«На 1734-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель Chevrolet Aveo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Shacman с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.
На указанно участке водитель легковушки не имел права выезжать на полосу встречного движения. В момент аварии в его автомобиле находились 6-летняя девочка и 37-летняя женщина. Они получили травмы и были доставлены в больницу.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии
Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Среди пассажиров легкового автомобиля были женщина и ребенок
На участке трассы М-5 «Урал» у Златоуста (Челябинская область) легковой автомобиль залетел под фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. «На 1734-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель Chevrolet Aveo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Shacman с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. На указанно участке водитель легковушки не имел права выезжать на полосу встречного движения. В момент аварии в его автомобиле находились 6-летняя девочка и 37-летняя женщина. Они получили травмы и были доставлены в больницу.