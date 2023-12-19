На челябинской трассе автомобиль залетел под фуру. Фото

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В аварии погиб водитель легкового автомобиля Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» у Златоуста (Челябинская область) легковой автомобиль залетел под фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии.

«На 1734-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель Chevrolet Aveo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Shacman с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

На указанно участке водитель легковушки не имел права выезжать на полосу встречного движения. В момент аварии в его автомобиле находились 6-летняя девочка и 37-летняя женщина. Они получили травмы и были доставлены в больницу.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии
Фото:
Среди пассажиров легкового автомобиля были женщина и ребенок
Среди пассажиров легкового автомобиля были женщина и ребенок
Фото:

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На участке трассы М-5 «Урал» у Златоуста (Челябинская область) легковой автомобиль залетел под фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. «На 1734-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель Chevrolet Aveo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Shacman с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. На указанно участке водитель легковушки не имел права выезжать на полосу встречного движения. В момент аварии в его автомобиле находились 6-летняя девочка и 37-летняя женщина. Они получили травмы и были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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