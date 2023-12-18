Житель ХМАО украл золото у соседей, чтобы сделать ставки на спорт

19 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Житель Югорска проиграл золото соседей на ставках и пошел под суд Фото: Антон Белицкий © URA.RU Житель Югорска (ХМАО) украл золото на 200 тысяч рублей у соседей, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что ключи от соседской квартиры он взял у жены, которой доверили присматривать за жильем. «Мужчина, воспользовавшись вверенными его гражданской супруге ключами, два дня подряд незаконно проникал в квартиру соседей, которые были в отпуске, и похищал золотые украшения. Он заложил похищенное имущество на сумму более 200 тысяч рублей в ломбарды Югорска, а на полученные денежные средства делал онлайн ставки в букмекерской конторе, которые впоследствии проиграл», — указано в публикации. В суде мужчина объяснил, что собирался вернуть заложенные украшения, когда выиграет, но ему не повезло — ставки не сыграли. Подсудимый признал свою вину и получил условное наказание сроком на два года. С жителя Югорска взыскали стоимость украденного золота и компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО девушка обокрала любовника при расставании. Она перевела себе на счет 14 тысяч рублей с карты бывшего, когда тот уснул после вечеринки.

Житель Югорска (ХМАО) украл золото на 200 тысяч рублей у соседей, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что ключи от соседской квартиры он взял у жены, которой доверили присматривать за жильем. «Мужчина, воспользовавшись вверенными его гражданской супруге ключами, два дня подряд незаконно проникал в квартиру соседей, которые были в отпуске, и похищал золотые украшения. Он заложил похищенное имущество на сумму более 200 тысяч рублей в ломбарды Югорска, а на полученные денежные средства делал онлайн ставки в букмекерской конторе, которые впоследствии проиграл», — указано в публикации. В суде мужчина объяснил, что собирался вернуть заложенные украшения, когда выиграет, но ему не повезло — ставки не сыграли. Подсудимый признал свою вину и получил условное наказание сроком на два года. С жителя Югорска взыскали стоимость украденного золота и компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО девушка обокрала любовника при расставании. Она перевела себе на счет 14 тысяч рублей с карты бывшего, когда тот уснул после вечеринки.