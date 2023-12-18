18 декабря 2023

Житель ХМАО украл золото у соседей, чтобы сделать ставки на спорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, букмекерская контора, ставки, тотализатор, спорт, вывеска
Житель Югорска проиграл золото соседей на ставках и пошел под суд Фото:

Житель Югорска (ХМАО) украл золото на 200 тысяч рублей у соседей, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что ключи от соседской квартиры он взял у жены, которой доверили присматривать за жильем.

«Мужчина, воспользовавшись вверенными его гражданской супруге ключами, два дня подряд незаконно проникал в квартиру соседей, которые были в отпуске, и похищал золотые украшения. Он заложил похищенное имущество на сумму более 200 тысяч рублей в ломбарды Югорска, а на полученные денежные средства делал онлайн ставки в букмекерской конторе, которые впоследствии проиграл», — указано в публикации.

В суде мужчина объяснил, что собирался вернуть заложенные украшения, когда выиграет, но ему не повезло — ставки не сыграли. Подсудимый признал свою вину и получил условное наказание сроком на два года. С жителя Югорска взыскали стоимость украденного золота и компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО девушка обокрала любовника при расставании. Она перевела себе на счет 14 тысяч рублей с карты бывшего, когда тот уснул после вечеринки.

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Житель Югорска (ХМАО) украл золото на 200 тысяч рублей у соседей, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что ключи от соседской квартиры он взял у жены, которой доверили присматривать за жильем. «Мужчина, воспользовавшись вверенными его гражданской супруге ключами, два дня подряд незаконно проникал в квартиру соседей, которые были в отпуске, и похищал золотые украшения. Он заложил похищенное имущество на сумму более 200 тысяч рублей в ломбарды Югорска, а на полученные денежные средства делал онлайн ставки в букмекерской конторе, которые впоследствии проиграл», — указано в публикации. В суде мужчина объяснил, что собирался вернуть заложенные украшения, когда выиграет, но ему не повезло — ставки не сыграли. Подсудимый признал свою вину и получил условное наказание сроком на два года. С жителя Югорска взыскали стоимость украденного золота и компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО девушка обокрала любовника при расставании. Она перевела себе на счет 14 тысяч рублей с карты бывшего, когда тот уснул после вечеринки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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