В Златоусте уволился директор МУП, который проверяли по указанию Бастрыкина

19 декабря 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Сотрудники жаловались, что на предприятии списывались автобусы с невыработанным ресурсом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В МУП «Автохозяйство» Златоуста (Челябинская область), который силовики проверяли по указанию главы СКР Александра Бастрыкина, уволился директор Денис Зуев. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города, временно исполняет обязанности руководителя Геннадий Лыков. «Денис Зуев покинул пост руководителя МУП „Автохозяйство“ в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим обязанности назначен Геннадий Лыков, ранее курировавший административно-хозяйственные вопросы на предприятии», — рассказали URA.RU в мэрии. Предприятие в последнее время работает под пристальным вниманием правоохранительных органов. Представители коллектива дважды обращались в адрес Бастрыкина с жалобами на руководство, и глава СКР потребовал проверить работу предприятия. Были выявлены признаки преступлений по двум статьям УК РФ — подлогу и превышению служебных полномочий. Работники «Автохозяйства» указывали на фальсификацию путевых листов и других документов. На линию по бумагам выходит одно количество трамвайных вагонов, на деле — значительно меньше. При этом бюджетное финансирование выделяется на работающий транспорт. Количество единиц транспорта, который может ходить, сократилось. Представители коллектива говорили об автобусах «ПАЗ», которые не успели выработать ресурс, но были списаны и распилены на металлолом. Нарекания вызвали также тяжелые условия труда: отсутствие туалетов на улицах и постоянные переработки. Люди на них соглашались из-за низкой зарплаты. В результате на предприятии была высокая текучесть кадров, что отразилось на уборке трамвайных путей во время снегопадов: их не могли очистить от снега несколько дней, и движение было парализовано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В МУП «Автохозяйство» Златоуста (Челябинская область), который силовики проверяли по указанию главы СКР Александра Бастрыкина, уволился директор Денис Зуев. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города, временно исполняет обязанности руководителя Геннадий Лыков. «Денис Зуев покинул пост руководителя МУП „Автохозяйство“ в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим обязанности назначен Геннадий Лыков, ранее курировавший административно-хозяйственные вопросы на предприятии», — рассказали URA.RU в мэрии. Предприятие в последнее время работает под пристальным вниманием правоохранительных органов. Представители коллектива дважды обращались в адрес Бастрыкина с жалобами на руководство, и глава СКР потребовал проверить работу предприятия. Были выявлены признаки преступлений по двум статьям УК РФ — подлогу и превышению служебных полномочий. Работники «Автохозяйства» указывали на фальсификацию путевых листов и других документов. На линию по бумагам выходит одно количество трамвайных вагонов, на деле — значительно меньше. При этом бюджетное финансирование выделяется на работающий транспорт. Количество единиц транспорта, который может ходить, сократилось. Представители коллектива говорили об автобусах «ПАЗ», которые не успели выработать ресурс, но были списаны и распилены на металлолом. Нарекания вызвали также тяжелые условия труда: отсутствие туалетов на улицах и постоянные переработки. Люди на них соглашались из-за низкой зарплаты. В результате на предприятии была высокая текучесть кадров, что отразилось на уборке трамвайных путей во время снегопадов: их не могли очистить от снега несколько дней, и движение было парализовано.