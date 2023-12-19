Общество Транспорт В Екатеринбурге отменили авиарейс в Москву. Скрин 20 декабря 2023 в 05:31 Размер текста - 17 + Причина отмены вылета рейса неизвестна Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс YC-9425 авиакомпании «Ямал» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга был запланирован 20 декабря в 09:30. Посадка в Шереметьево намечалась на 09:30 по местному времени. Рейс YC-9425 отменен», — следует из онлайн-табло. Причина отмены рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс YC-9425 авиакомпании «Ямал» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга был запланирован 20 декабря в 09:30. Посадка в Шереметьево намечалась на 09:30 по местному времени. Рейс YC-9425 отменен», — следует из онлайн-табло. Причина отмены рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям