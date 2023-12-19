19 декабря 2023

В Екатеринбурге отменили авиарейс в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, вид из самолета, арктика, иллюминатор, ямал, вид сверху
Причина отмены вылета рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс YC-9425 авиакомпании «Ямал» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга был запланирован 20 декабря в 09:30. Посадка в Шереметьево намечалась на 09:30 по местному времени. Рейс YC-9425 отменен», — следует из онлайн-табло. Причина отмены рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс YC-9425 авиакомпании «Ямал» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга был запланирован 20 декабря в 09:30. Посадка в Шереметьево намечалась на 09:30 по местному времени. Рейс YC-9425 отменен», — следует из онлайн-табло. Причина отмены рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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