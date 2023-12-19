Причина отмены вылета рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс YC-9425 авиакомпании «Ямал» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна RRJ-95B из Екатеринбурга был запланирован 20 декабря в 09:30. Посадка в Шереметьево намечалась на 09:30 по местному времени. Рейс YC-9425 отменен», — следует из онлайн-табло. Причина отмены рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.