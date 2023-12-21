Депутаты Урая вручили главе города кубок худшего мэра Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Депутаты вручили главе Урая Тимуру Закирзянову кубок худшего мэра в истории города, предложили покаяться и уйти в отставку. Награду подготовил одиозный депутат Леонард Насибуллин и его оппозиционная фракция «Патриоты Урая». Об этом депутат рассказал журналисту URA.RU в переписке.

«Хотим вот этот кубок вручить худшему главе. Мы провели опрос и приняли решение фактически единогласно, что глава Тимур Раисович — худший глава в истории города. Есть к чему стремиться, надеюсь, в будущем результаты будут получше», — заявил Насибуллин, поставив кубок перед мэром.

Депутат заявил, что его избиратели потребовали привлечь мэра к ответственности за проблемы ЖКХ. «Предлагаю главе города публично покаяться и добровольно подать в отставку», — добавил Насибуллин.

Закирзянов невозмутимо принял кубок, но забирать его с собой в кабинет отказался. «Если хотите, можете оставить его себе», — обратился он к председателю гордумы Александру Величко. Спикер уточнил, что вопрос об отставке мэра не может быть поднят на текущем заседании по регламенту.

Ранее URA.RU писало, что Насибулин чуть было не лишил урайских детей новогодних утренников. Он потребовал от силовиков проверить песни, которые звучат во время праздников в культурных учреждениях города, на предмет нарушения авторских прав.

Глава Урая получил кубок худшего мэра от оппозиционных депутатов Фото: Леонард Насибуллин