21 декабря 2023

Жителя ХМАО арестовали за организацию подпольного казино

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Годовщина фотостудии Rosso. Екатеринбург, фишки казино
Жителя Пыть-Яха арестовали за организацию нелегальных азартных игр Фото:

В Пыть-Яхе суд арестовал югорчанина, который вместе с подельниками незаконно организовывал азартные игры в городе. На него и еще пять сообщников возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Пыть-Яхского суда.

«В период с января по октябрь 2023 года организатор создал организованную группу, в которую вовлечены 6 участников группы. 21 декабря 2023 года был задержан еще один обвиняемый из числа участников в организации и проведении азартных игр. Руководитель следственного одела по г. Пыть-Яху СУ СК РФ по ХМАО — Югре Филиппий Л.С. обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 26 суток», — рассказали в пресс-службе.

Суд посчитал, что находясь на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу. Обвиняемый и его защитник против избрания меры пресечения не возражали. В настоящее время под стражу заключен еще один из сообщников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске передали в суд дело организатора подпольного казино. Следователи считают, что вместе с подельниками югорчанин подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры

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В Пыть-Яхе суд арестовал югорчанина, который вместе с подельниками незаконно организовывал азартные игры в городе. На него и еще пять сообщников возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Пыть-Яхского суда. «В период с января по октябрь 2023 года организатор создал организованную группу, в которую вовлечены 6 участников группы. 21 декабря 2023 года был задержан еще один обвиняемый из числа участников в организации и проведении азартных игр. Руководитель следственного одела по г. Пыть-Яху СУ СК РФ по ХМАО — Югре Филиппий Л.С. обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 26 суток», — рассказали в пресс-службе. Суд посчитал, что находясь на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу. Обвиняемый и его защитник против избрания меры пресечения не возражали. В настоящее время под стражу заключен еще один из сообщников. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске передали в суд дело организатора подпольного казино. Следователи считают, что вместе с подельниками югорчанин подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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