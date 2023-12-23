23 декабря 2023
22 декабря 2023

В руководстве «Лукойл-Пермь» произошли перестановки

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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, пустое кресло, кресло
Два новых замгендиректора ранее работали в Коми Фото:

В нефтяной компании «Лукойл-Пермь» назначены два новых заместителя генерального директора. Оба пришли из подразделения, расположенного на территории Республики Коми, пояснила пресс-служба ведомства.

«Новым замгендиректора стал Альмир Саетгараев, он будет отвечать за геологоразведку. Эта ставка для компании является новой. Заместителем по управлению персоналом ООО „Лукойл-Пермь“ назначен Александр Костылев. Прежний куратор направления Алена Булатецкая будет отвечать за связи с общественностью», — передают собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

В начале декабря в ПАО «Лукойл» завершилось слияние двух дочерних предприятий из Пермского края и Республики Коми. Структуру возглавил генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков.

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В нефтяной компании «Лукойл-Пермь» назначены два новых заместителя генерального директора. Оба пришли из подразделения, расположенного на территории Республики Коми, пояснила пресс-служба ведомства. «Новым замгендиректора стал Альмир Саетгараев, он будет отвечать за геологоразведку. Эта ставка для компании является новой. Заместителем по управлению персоналом ООО „Лукойл-Пермь“ назначен Александр Костылев. Прежний куратор направления Алена Булатецкая будет отвечать за связи с общественностью», — передают собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В начале декабря в ПАО «Лукойл» завершилось слияние двух дочерних предприятий из Пермского края и Республики Коми. Структуру возглавил генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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