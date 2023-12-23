В руководстве «Лукойл-Пермь» произошли перестановки

В нефтяной компании «Лукойл-Пермь» назначены два новых заместителя генерального директора. Оба пришли из подразделения, расположенного на территории Республики Коми, пояснила пресс-служба ведомства.
«Новым замгендиректора стал Альмир Саетгараев, он будет отвечать за геологоразведку. Эта ставка для компании является новой. Заместителем по управлению персоналом ООО „Лукойл-Пермь“ назначен Александр Костылев. Прежний куратор направления Алена Булатецкая будет отвечать за связи с общественностью», — передают собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».
В начале декабря в ПАО «Лукойл» завершилось слияние двух дочерних предприятий из Пермского края и Республики Коми. Структуру возглавил генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков.
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