В руководстве «Лукойл-Пермь» произошли перестановки

24 декабря 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Два новых замгендиректора ранее работали в Коми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В нефтяной компании «Лукойл-Пермь» назначены два новых заместителя генерального директора. Оба пришли из подразделения, расположенного на территории Республики Коми, пояснила пресс-служба ведомства. «Новым замгендиректора стал Альмир Саетгараев, он будет отвечать за геологоразведку. Эта ставка для компании является новой. Заместителем по управлению персоналом ООО „Лукойл-Пермь“ назначен Александр Костылев. Прежний куратор направления Алена Булатецкая будет отвечать за связи с общественностью», — передают собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В начале декабря в ПАО «Лукойл» завершилось слияние двух дочерних предприятий из Пермского края и Республики Коми. Структуру возглавил генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков.

В нефтяной компании «Лукойл-Пермь» назначены два новых заместителя генерального директора. Оба пришли из подразделения, расположенного на территории Республики Коми, пояснила пресс-служба ведомства. «Новым замгендиректора стал Альмир Саетгараев, он будет отвечать за геологоразведку. Эта ставка для компании является новой. Заместителем по управлению персоналом ООО „Лукойл-Пермь“ назначен Александр Костылев. Прежний куратор направления Алена Булатецкая будет отвечать за связи с общественностью», — передают собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В начале декабря в ПАО «Лукойл» завершилось слияние двух дочерних предприятий из Пермского края и Республики Коми. Структуру возглавил генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков.