Депздрав ХМАО предупредил югорчан о самых частых травмах на новогодних каникулах

Чаще всего жители ХМАО травмируются из-за гололеда и зимних развлечений

25 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

В последнее время югорчане часто травмируются из-за катания на тюбингах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чаще всего в зимние праздники жители Югры обращаются к травматологам с переломами, полученными в следствие погодных условий и неосторожного поведения на отдыхе. В последнее время участились травмы из-за возросшей популярности катания на тюбингах. Об этом в прямом эфире на странице главы депздрава ХМАО Алексея Добровольского «ВКонтакте» рассказал главврач Сургутской травматологии Дмитрий Гарайс. «Зима — это особенное время, когда травматологам некогда расслабляться и отдыхать. <…> Несколько пациентов в день поступает с переломом шейки бедра. Самые распространенные новогодние травмы, конечно же, связаны со снегом и со льдом: поскальзывания, падения, тяжелые дорожно-транспортные травмы, частота которых увеличивается в связи с гололедом. Спортивные травмы, а также связанные с развлечениями — на горках, на коньках», — рассказал травматолог. По его словам, в последнее время заметно участились случаи травмирования при катании на тюбингах. На неподготовленных трассах югорчане, как дети, так и взрослые, нередко получают перелом позвоночника. В 2023 году число зарегистрированных случаев травматизма среди жителей Сургута выросло на 1,5 тысячи в сравнении с предыдущим годом. Врач связал это с возросшей жизненной активностью жителей города, а также с уменьшением туристического потока из ХМАО на праздники. Ранее URA.RU рассказало о том, что в ХМАО за первый квартал 2023 года почти семь тысяч жителей получили травмы на улицах. Губернатор Югры Наталья Комарова призвала соответствующие структуры к ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чаще всего в зимние праздники жители Югры обращаются к травматологам с переломами, полученными в следствие погодных условий и неосторожного поведения на отдыхе. В последнее время участились травмы из-за возросшей популярности катания на тюбингах. Об этом в прямом эфире на странице главы депздрава ХМАО Алексея Добровольского «ВКонтакте» рассказал главврач Сургутской травматологии Дмитрий Гарайс. «Зима — это особенное время, когда травматологам некогда расслабляться и отдыхать. <…> Несколько пациентов в день поступает с переломом шейки бедра. Самые распространенные новогодние травмы, конечно же, связаны со снегом и со льдом: поскальзывания, падения, тяжелые дорожно-транспортные травмы, частота которых увеличивается в связи с гололедом. Спортивные травмы, а также связанные с развлечениями — на горках, на коньках», — рассказал травматолог. По его словам, в последнее время заметно участились случаи травмирования при катании на тюбингах. На неподготовленных трассах югорчане, как дети, так и взрослые, нередко получают перелом позвоночника. В 2023 году число зарегистрированных случаев травматизма среди жителей Сургута выросло на 1,5 тысячи в сравнении с предыдущим годом. Врач связал это с возросшей жизненной активностью жителей города, а также с уменьшением туристического потока из ХМАО на праздники. Ранее URA.RU рассказало о том, что в ХМАО за первый квартал 2023 года почти семь тысяч жителей получили травмы на улицах. Губернатор Югры Наталья Комарова призвала соответствующие структуры к ответственности.