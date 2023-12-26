Три грузовика столкнулись на Пермском тракте. Фото, видео

26 декабря 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Одному из пострадавших в ДТП потребовалась помощь врачей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ночью 26 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовых автомобиля. Водитель тягача МАЗ выбрал неправильную скорость и столкнулся со стоящей машиной «ГАЗель», наехав на грузовик Kenworth. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомобиля „МАЗ“, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗель“ NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — сказал старший лейтенанта полиции Рамиль Махмутов на видео с места происшествия, опубликованном в telegram-канале ведомства. Водитель автомобиля «ГАЗель» госпитализирован. Для движения машин по участку открыта только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4682?single)

Ночью 26 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовых автомобиля. Водитель тягача МАЗ выбрал неправильную скорость и столкнулся со стоящей машиной «ГАЗель», наехав на грузовик Kenworth. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомобиля „МАЗ“, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗель“ NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — сказал старший лейтенанта полиции Рамиль Махмутов на видео с места происшествия, опубликованном в telegram-канале ведомства. Водитель автомобиля «ГАЗель» госпитализирован. Для движения машин по участку открыта только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.