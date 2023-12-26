Три грузовика столкнулись на Пермском тракте. Фото, видео

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Ночью 26 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовых автомобиля. Водитель тягача МАЗ выбрал неправильную скорость и столкнулся со стоящей машиной «ГАЗель», наехав на грузовик Kenworth. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля „МАЗ“, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗель“ NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — сказал старший лейтенанта полиции Рамиль Махмутов на видео с места происшествия, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Водитель автомобиля «ГАЗель» госпитализирован. Для движения машин по участку открыта только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.

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Ночью 26 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовых автомобиля. Водитель тягача МАЗ выбрал неправильную скорость и столкнулся со стоящей машиной «ГАЗель», наехав на грузовик Kenworth. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомобиля „МАЗ“, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗель“ NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — сказал старший лейтенанта полиции Рамиль Махмутов на видео с места происшествия, опубликованном в telegram-канале ведомства. Водитель автомобиля «ГАЗель» госпитализирован. Для движения машин по участку открыта только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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