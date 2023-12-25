В Челябинской области танкисты создали дымовую завесу

В Челябинской области состоялась проверка боеготовности подразделений антитеррора танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). В ходе учений несколько экипажей Т-72 Б3 создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.
«В рамках проверки боеготовности были отработаны действия по блокированию условного незаконного вооруженного формирования, проникшего на территорию воинской части и пытавшегося захватить боеприпасы. Экипажи нескольких танков Т-72 Б3 создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а огнем из пулеметов подавили огневые точки противника в захваченном здании», — заявили в пресс-службе ЦВО.
В ЦВО отметили, что для создания реалистичной обстановки, использовалось значительное количество холостых боеприпасов и дымов. В учениях было задействовано 10 единиц специальной и военной техники.
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