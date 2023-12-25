25 декабря 2023

В Челябинской области танкисты создали дымовую завесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, дым, танкисты, армия, военные, оружие, война, учения, спецоперация, танковый биатлон, т72-3б, танк, огненное препятствие, боевое слаживание
В учениях было задействовано 10 единиц военной техники Фото:

В Челябинской области состоялась проверка боеготовности подразделений антитеррора танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). В ходе учений несколько экипажей Т-72 Б3 создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.

«В рамках проверки боеготовности были отработаны действия по блокированию условного незаконного вооруженного формирования, проникшего на территорию воинской части и пытавшегося захватить боеприпасы. Экипажи нескольких танков Т-72 Б3 создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а огнем из пулеметов подавили огневые точки противника в захваченном здании», — заявили в пресс-службе ЦВО.

В ЦВО отметили, что для создания реалистичной обстановки, использовалось значительное количество холостых боеприпасов и дымов. В учениях было задействовано 10 единиц специальной и военной техники.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области состоялась проверка боеготовности подразделений антитеррора танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). В ходе учений несколько экипажей Т-72 Б3 создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. «В рамках проверки боеготовности были отработаны действия по блокированию условного незаконного вооруженного формирования, проникшего на территорию воинской части и пытавшегося захватить боеприпасы. Экипажи нескольких танков Т-72 Б3 создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а огнем из пулеметов подавили огневые точки противника в захваченном здании», — заявили в пресс-службе ЦВО. В ЦВО отметили, что для создания реалистичной обстановки, использовалось значительное количество холостых боеприпасов и дымов. В учениях было задействовано 10 единиц специальной и военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...