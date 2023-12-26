Экс-начальника челябинской колонии Керопяна вернули на скамью подсудимых

Дело в отношении Германа Керопяна рассмотрят заново в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего начальника исправительной колонии №4 в Челябинске Германа Керопяна вернули на скамью подсудимых после того, как ему назначили штраф за превышение должностных полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело рассмотрят заново.

«Решение Металлургического райсуда о назначении Керопяну наказания в виде штрафа отменили. Дело направили на новое рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Суд апелляционной инстанции мотивировал свое решение тем, что не заглажен вред, который последовал из-за действий Керопяна. В новом судебном разбирательстве ему выберут другое наказание.

URA.RU пыталось связаться с адвокатом Керопяна, Натальей Поляковой. Она на звонок не ответила.

Керопян попал под следствие вместе со своей бывшей подчиненной, экс-руководителем оперативного отдела этой же колонии Оксаной Кожевниковой. Их обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они трудоустраивали заключенных на вакантные места. При этом те никаких обязанностей не выполняли, а руководство колонии забирало из зарплату себе. За несколько лет они присвоили свыше 250 тысяч рублей.

В суде первой инстанции удалось доказать их причастность к инкриминируемому преступлению. Однако их адвокатам удалось убедить суд ограничиться штрафом. По итогу Керопян и Кожевникова отделались выплатой в 30 тысяч рублей.