Путин поговорил с Пашиняном на экскурсии в Павловске. Видео

26 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Никол Пашинян переговорили на фоне напряженных отношений между их странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Разговор произошел во время экскурсии по музею-заповеднику «Павловск». На соответствующих кадрах видно, как российский лидер активно жестикулирует в ходе разговора с Пашиняном. Кроме того, в основном говорил сам Путин. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ. Помимо Армении приглашения также получили главы Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, также Азербайджана. Встреча между Путиным и Пашиняном также проходила накануне во время заседания ЕАЭС. Тогда Пашинян заяви, что экономический союз не должен быть политизирован. В настоящий момент между Россией и Арменией напряженные отношения на фоне действий Пашиняна в рамках ОДКБ.

Российский президент Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Разговор произошел во время экскурсии по музею-заповеднику «Павловск». На соответствующих кадрах видно, как российский лидер активно жестикулирует в ходе разговора с Пашиняном. Кроме того, в основном говорил сам Путин. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ. Помимо Армении приглашения также получили главы Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, также Азербайджана. Встреча между Путиным и Пашиняном также проходила накануне во время заседания ЕАЭС. Тогда Пашинян заяви, что экономический союз не должен быть политизирован. В настоящий момент между Россией и Арменией напряженные отношения на фоне действий Пашиняна в рамках ОДКБ.