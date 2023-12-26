Путин поговорил с Пашиняном на экскурсии в Павловске. Видео

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
Владимир Путин и Никол Пашинян переговорили на фоне напряженных отношений между их странами Фото:

Российский президент Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Разговор произошел во время экскурсии по музею-заповеднику «Павловск».

На соответствующих кадрах видно, как российский лидер активно жестикулирует в ходе разговора с Пашиняном. Кроме того, в основном говорил сам Путин.

В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ. Помимо Армении приглашения также получили главы Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, также Азербайджана. Встреча между Путиным и Пашиняном также проходила накануне во время заседания ЕАЭС. Тогда Пашинян заяви, что экономический союз не должен быть политизирован. В настоящий момент между Россией и Арменией напряженные отношения на фоне действий Пашиняна в рамках ОДКБ.

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Российский президент Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Разговор произошел во время экскурсии по музею-заповеднику «Павловск». На соответствующих кадрах видно, как российский лидер активно жестикулирует в ходе разговора с Пашиняном. Кроме того, в основном говорил сам Путин. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ. Помимо Армении приглашения также получили главы Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, также Азербайджана. Встреча между Путиным и Пашиняном также проходила накануне во время заседания ЕАЭС. Тогда Пашинян заяви, что экономический союз не должен быть политизирован. В настоящий момент между Россией и Арменией напряженные отношения на фоне действий Пашиняна в рамках ОДКБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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