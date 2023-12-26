IT-специалисты создали для мэра Сургута приложение для управления городом с компьютера

Глава Сургута управляет городом с помощью специального компьютерного приложения

27 декабря 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Интерактивная карта разрабатывалась под руководством главы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU IT-специалисты Сургута разработали для главы города Андрея Филатова интерактивную панель для оперативного управления муниципалитетом. Об этом URA.RU сообщил сам мэр. «На карте отображаются все изменения в городе. Интерактивная карта разделена на блоки по департаментам, такие как архитектура, департамент городского хозяйства и другие. На карте можно в реальном времени отследить, какие поручения уже приняты в работу, какие выполняются и что планируется. Карта актуализируется раз в неделю. Все, что мы обсуждаем и планируем, в итоге отображается на карте», — сообщил глава. На карте глава города может отследить не только какие дороги ремонтируют в городе, но и узнать, где и какую мусорную урну установили или остановку. Разработка и внедрение полностью заслуга сургутских программистов. Интерактивная панель создавалась при непосредственном участии главы. Именно его установки и легли в основу будущей программы. «Это делала наша служба. Мы это не покупали. Эта разработка заняла третье призовое место в федеральном российском конкурсе цифровизация ЖКХ», — добавил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице ХМАО врачам помогает ставить диагноз IT-технология. В Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

IT-специалисты Сургута разработали для главы города Андрея Филатова интерактивную панель для оперативного управления муниципалитетом. Об этом URA.RU сообщил сам мэр. «На карте отображаются все изменения в городе. Интерактивная карта разделена на блоки по департаментам, такие как архитектура, департамент городского хозяйства и другие. На карте можно в реальном времени отследить, какие поручения уже приняты в работу, какие выполняются и что планируется. Карта актуализируется раз в неделю. Все, что мы обсуждаем и планируем, в итоге отображается на карте», — сообщил глава. На карте глава города может отследить не только какие дороги ремонтируют в городе, но и узнать, где и какую мусорную урну установили или остановку. Разработка и внедрение полностью заслуга сургутских программистов. Интерактивная панель создавалась при непосредственном участии главы. Именно его установки и легли в основу будущей программы. «Это делала наша служба. Мы это не покупали. Эта разработка заняла третье призовое место в федеральном российском конкурсе цифровизация ЖКХ», — добавил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице ХМАО врачам помогает ставить диагноз IT-технология. В Окружной клинической больнице Нижневартовска тестируют новое российское программное обеспечение IMV на базе искусственного интеллекта.