В Екатеринбурге в «Пассаже» открылся новый фудмаркет с 13 мини-ресторанами

28 декабря 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

TERMINAL E похож на ESTORY, но на фудкорте будет более спокойный интерьер и ивент-программы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В ТРЦ «Пассаж» на последнем этаже открылся второй фудмаркет Екатеринбурга. Его назвали TERMINAL E, рассказали URA.RU в агентстве событий DreamTeam, которое запускало ESTORY в «Гринвиче». «Гастромаркет — это единое пространство, на котором собрались сильные рестораторы из Москвы и Екатеринбурга с качественной кухней в демократичной подаче. TERMINAL E — новое комфортное место, где можно с удобством позавтракать, пообедать и поужинать. Мягкая посадка, светлые зоны и живые цветы создают атмосферу спокойствия, неспешности», — объяснили авторы проекта. Предполагается, что TERMINAL E будут проводить коллуарные встречи, мастер-классы и лектории в амфитеатре. Мария Швецова, директор гастромаркета TERMINAL E и ESTORY, пояснила, что новую площадку с ресторанами решили открыть рядом с улицей Вайнера, потому что поблизости нет точек, где можно расслабиться и вкусно поесть. «TERMINAL E — это новый гастромаркет в центре города, у него свой особый характер. Он более спокойный, как в стилистике, так и в плане ивент-программы, комфортный и светлый. Новое место для ланчей и пит-стопов в суете дней уральской столицы» — уточнила Швецова. На площадке открывается 13 ресторанов разных направлений. Среди них — LUA (вьетнамская кухня), крафтовый бар RightHops, Miss Tarte (кофе и десерты), «Плов и мясо» (восточная кухня), «Тбилисоба» (грузинская кухня), Blackpink (корейская кухня) и Gyros Bistro (греческая кухня). В новогодние праздники фудмаркет будет работать в техническом режиме. Официальное открытие намечено на конец января — начало февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ТРЦ «Пассаж» на последнем этаже открылся второй фудмаркет Екатеринбурга. Его назвали TERMINAL E, рассказали URA.RU в агентстве событий DreamTeam, которое запускало ESTORY в «Гринвиче». «Гастромаркет — это единое пространство, на котором собрались сильные рестораторы из Москвы и Екатеринбурга с качественной кухней в демократичной подаче. TERMINAL E — новое комфортное место, где можно с удобством позавтракать, пообедать и поужинать. Мягкая посадка, светлые зоны и живые цветы создают атмосферу спокойствия, неспешности», — объяснили авторы проекта. Предполагается, что TERMINAL E будут проводить коллуарные встречи, мастер-классы и лектории в амфитеатре. Мария Швецова, директор гастромаркета TERMINAL E и ESTORY, пояснила, что новую площадку с ресторанами решили открыть рядом с улицей Вайнера, потому что поблизости нет точек, где можно расслабиться и вкусно поесть. «TERMINAL E — это новый гастромаркет в центре города, у него свой особый характер. Он более спокойный, как в стилистике, так и в плане ивент-программы, комфортный и светлый. Новое место для ланчей и пит-стопов в суете дней уральской столицы» — уточнила Швецова. На площадке открывается 13 ресторанов разных направлений. Среди них — LUA (вьетнамская кухня), крафтовый бар RightHops, Miss Tarte (кофе и десерты), «Плов и мясо» (восточная кухня), «Тбилисоба» (грузинская кухня), Blackpink (корейская кухня) и Gyros Bistro (греческая кухня). В новогодние праздники фудмаркет будет работать в техническом режиме. Официальное открытие намечено на конец января — начало февраля.