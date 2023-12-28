Названы самые дешевые районы Челябинска по стоимости жилья на вторичном рынке. Инфографика

Самое дешевое жилье на вторичке продается в Копейске и на ЧМЗ в Челябинске

29 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Стоимость квартир на вторичном рынке в среднем составляет 91 тысячу рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 года квартиры с ценой ниже среднерыночной продаются в Копейске по 75 тысяч рублей и в Металлургическом районе по 77 тысяч 556 рублей за квадрат. Средняя цена подобных квартир — 91 тысяча рублей за квадрат, сообщают аналитики сайта о недвижимости. «В Челябинске в декабре 2023 года четыре из восьми рассматриваемых районов имеют цену квадратного метра ниже, чем в среднем по рынку. Средняя стоимость квадратного метра: Копейск — 75 тысяч рублей, ЧМЗ — 77,5 тысяч рублей, ЧТЗ — 83,4 тысяч рублей, Ленинский — 84,4», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи». Также в Челябинске в топ — 5 наиболее дешевых районов по стоимости квадратного метра входит один из самых благоприятных для проживания в городе Курчатовский район. Стоимость квартир там составляет 91 тысячу рублей за квадрат. При этом наиболее дорогими районами по стоимости квадратного метра являются Советский (95 тысяч рублей), Калининский (96 тысяч рублей), Центральный (103 тысячи рублей за квадрат) районы. В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года средняя цена квартир на вторичном рынке жилья выросла на 33,3% до 90 тысяч 756 рублей за квадратный метр при средней цене квартир в 4,5 млн рублей. Это самые высокие показатели среди всех городов РФ. В Челябинске цена квартир на вторичном рынке жилья выросла на 33,3% до 90 тысяч 756 рублей за квадратный метр при средней цене квартир в 4,5 млн рублей Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в декабре 2023 года квартиры с ценой ниже среднерыночной продаются в Копейске по 75 тысяч рублей и в Металлургическом районе по 77 тысяч 556 рублей за квадрат. Средняя цена подобных квартир — 91 тысяча рублей за квадрат, сообщают аналитики сайта о недвижимости. «В Челябинске в декабре 2023 года четыре из восьми рассматриваемых районов имеют цену квадратного метра ниже, чем в среднем по рынку. Средняя стоимость квадратного метра: Копейск — 75 тысяч рублей, ЧМЗ — 77,5 тысяч рублей, ЧТЗ — 83,4 тысяч рублей, Ленинский — 84,4», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи». Также в Челябинске в топ — 5 наиболее дешевых районов по стоимости квадратного метра входит один из самых благоприятных для проживания в городе Курчатовский район. Стоимость квартир там составляет 91 тысячу рублей за квадрат. При этом наиболее дорогими районами по стоимости квадратного метра являются Советский (95 тысяч рублей), Калининский (96 тысяч рублей), Центральный (103 тысячи рублей за квадрат) районы. В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года средняя цена квартир на вторичном рынке жилья выросла на 33,3% до 90 тысяч 756 рублей за квадратный метр при средней цене квартир в 4,5 млн рублей. Это самые высокие показатели среди всех городов РФ.