28 декабря 2023

Жители ХМАО бросились скупать в аптеках новые экспресс-тесты

В аптеках ХМАО возник ажиотаж из-за экспресс-тестов на коронавирус и грипп
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали разбирать в аптеках комбинированные экспресс-тесты на коронавирус и грипп Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали разбирать в аптеках комбинированные экспресс-тесты на коронавирус и грипп. По словам клиентов, в ряде точек на фоне ажиотажа образовалась нехватка продукции.

«Хотела взять дедушке с бабушкой тесты комбинированные — сразу проверить их на коронавирус и грипп А. Так проще, чтобы лишний раз не гонять их в поликлинику. Но так и не нашла в аптеках — продавцы говорят, что разобрали за последние пару недель. И вообще, вроде бы запасы не сильно большие были изначально», — рассказала URA.RU одна из жительниц Нижневартовска.

В аптеках Сургута и Нижневартовска журналисту агентства уточнили, что в большинстве случаев подобных тестов на остатках действительно нет. При этом в некоторых торговых точках удалось найти в наличии две-три единицы товара.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие. Среди прочего, продавцы просят показать назначение врача на препараты «Нимесил» и «Найз».

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали разбирать в аптеках комбинированные экспресс-тесты на коронавирус и грипп. По словам клиентов, в ряде точек на фоне ажиотажа образовалась нехватка продукции. «Хотела взять дедушке с бабушкой тесты комбинированные — сразу проверить их на коронавирус и грипп А. Так проще, чтобы лишний раз не гонять их в поликлинику. Но так и не нашла в аптеках — продавцы говорят, что разобрали за последние пару недель. И вообще, вроде бы запасы не сильно большие были изначально», — рассказала URA.RU одна из жительниц Нижневартовска. В аптеках Сургута и Нижневартовска журналисту агентства уточнили, что в большинстве случаев подобных тестов на остатках действительно нет. При этом в некоторых торговых точках удалось найти в наличии две-три единицы товара. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие. Среди прочего, продавцы просят показать назначение врача на препараты «Нимесил» и «Найз».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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