Минобороны заявило о завершении осеннего призыва

В рамках осеннего призыва призвали 130 тысяч солдат-срочников, отметили в Минобороны
Осенний призыв на военного службу 2023 года официально завершен. Всего было призвано 130 тысяч человек с начала призыва в октябре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Призвано 130 тысяч человек», — уточнили в военном ведомстве. С такими данными они официально завершили осенний военный призыв на срочную службу. Также отмечается, что во время призыва была организована система контроля за проведением соответствующих мероприятий. От граждан в адрес Генштаба ВС РФ поступило 1300 звонков.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.