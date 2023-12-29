Минобороны заявило о завершении осеннего призыва

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В рамках осеннего призыва призвали 130 тысяч солдат-срочников, отметили в Минобороны Фото:

Осенний призыв на военного службу 2023 года официально завершен. Всего было призвано 130 тысяч человек с начала призыва в октябре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Призвано 130 тысяч человек», — уточнили в военном ведомстве. С такими данными они официально завершили осенний военный призыв на срочную службу. Также отмечается, что во время призыва была организована система контроля за проведением соответствующих мероприятий. От граждан в адрес Генштаба ВС РФ поступило 1300 звонков.

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Осенний призыв на военного службу 2023 года официально завершен. Всего было призвано 130 тысяч человек с начала призыва в октябре. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Призвано 130 тысяч человек», — уточнили в военном ведомстве. С такими данными они официально завершили осенний военный призыв на срочную службу. Также отмечается, что во время призыва была организована система контроля за проведением соответствующих мероприятий. От граждан в адрес Генштаба ВС РФ поступило 1300 звонков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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