Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поздравил девочку с Новым годом и подарил ей смартфон, о котором она мечтала. Об этом рассказал сам сенатор.
«София просила смартфон у Деда Мороза. Она хорошо училась, занималась в различных кружках, и дедушка приготовил ей подарочек», — написал Исаков в своем telegram-канале.
Также сенатор подарил подарок маленькому братику девочки. Он очень любит большие машины, именно такую и принес ему «Дед Мороз».
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, как и обещала, до Нового года исполнила мечты троих детей, снятые с «Елки желаний» в Кремле. Николь получила в подарок от главы Югры шведскую стенку, Тамерлан — баул вратаря. Трехлетней Полине из Макеевки вручили надувной батут.
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