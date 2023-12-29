Развлечения Интересное Сенатор Исаков из ХМАО подарил ребенку смартфон мечты. Видео 30 декабря 2023 в 21:17 Размер текста - 17 + Ребенок из ХМАО получил на Новый год смартфон мечты Фото: Игорь Пантин © URA.RU Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поздравил девочку с Новым годом и подарил ей смартфон, о котором она мечтала. Об этом рассказал сам сенатор. «София просила смартфон у Деда Мороза. Она хорошо училась, занималась в различных кружках, и дедушка приготовил ей подарочек», — написал Исаков в своем telegram-канале. Также сенатор подарил подарок маленькому братику девочки. Он очень любит большие машины, именно такую и принес ему «Дед Мороз». Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, как и обещала, до Нового года исполнила мечты троих детей, снятые с «Елки желаний» в Кремле. Николь получила в подарок от главы Югры шведскую стенку, Тамерлан — баул вратаря. Трехлетней Полине из Макеевки вручили надувной батут. Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков поздравил девочку с Новым годом и подарил ей смартфон, о котором она мечтала. Об этом рассказал сам сенатор. «София просила смартфон у Деда Мороза. Она хорошо училась, занималась в различных кружках, и дедушка приготовил ей подарочек», — написал Исаков в своем telegram-канале. Также сенатор подарил подарок маленькому братику девочки. Он очень любит большие машины, именно такую и принес ему «Дед Мороз». Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, как и обещала, до Нового года исполнила мечты троих детей, снятые с «Елки желаний» в Кремле. Николь получила в подарок от главы Югры шведскую стенку, Тамерлан — баул вратаря. Трехлетней Полине из Макеевки вручили надувной батут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям