При обстреле Белгорода перед Новым годом погибла мать двоих детей

При ракетном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря погибла мать двух маленьких детей Виктория Потрясаева. Об этом рассказал брат женщины.
«Сестра с двумя дочками была в центре Белгорода, гуляла, покупала продукты к Новому году. Когда начался обстрел, она с детьми стояла на остановке возле ТЦ „Маяк“ на улице 50-летия. Виктория не выжила», — сообщил родственник погибшей в интервью telegram-каналу Shot.
Детям срочно потребовалась госпитализация. Младшей, восьмимесячной девочке, ампутировали ногу из-за сильного повреждения. Сейчас семья готовит документы, чтобы транспортировать ребенка в Москву.
Город в канун Нового года подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала проведения спецоперации. Ранее сообщалось о 24 погибших и более 100 раненых. Россия в ответ нанесла ракетный удар территории Украины. URA.RU подготовило материал, в котором раскрыты цели атаки.
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