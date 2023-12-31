При обстреле Белгорода перед Новым годом погибла мать двоих детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, пуск, град, ракета, рсзо, сбойка,  stock
ВС РФ нанесли ответный удар по Харькову Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

При ракетном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря погибла мать двух маленьких детей Виктория Потрясаева. Об этом рассказал брат женщины.

«Сестра с двумя дочками была в центре Белгорода, гуляла, покупала продукты к Новому году. Когда начался обстрел, она с детьми стояла на остановке возле ТЦ „Маяк“ на улице 50-летия. Виктория не выжила», — сообщил родственник погибшей в интервью telegram-каналу Shot.

Детям срочно потребовалась госпитализация. Младшей, восьмимесячной девочке, ампутировали ногу из-за сильного повреждения. Сейчас семья готовит документы, чтобы транспортировать ребенка в Москву.

Город в канун Нового года подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала проведения спецоперации. Ранее сообщалось о 24 погибших и более 100 раненых. Россия в ответ нанесла ракетный удар территории Украины. URA.RU подготовило материал, в котором раскрыты цели атаки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При ракетном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря погибла мать двух маленьких детей Виктория Потрясаева. Об этом рассказал брат женщины. «Сестра с двумя дочками была в центре Белгорода, гуляла, покупала продукты к Новому году. Когда начался обстрел, она с детьми стояла на остановке возле ТЦ „Маяк“ на улице 50-летия. Виктория не выжила», — сообщил родственник погибшей в интервью telegram-каналу Shot. Детям срочно потребовалась госпитализация. Младшей, восьмимесячной девочке, ампутировали ногу из-за сильного повреждения. Сейчас семья готовит документы, чтобы транспортировать ребенка в Москву. Город в канун Нового года подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала проведения спецоперации. Ранее сообщалось о 24 погибших и более 100 раненых. Россия в ответ нанесла ракетный удар территории Украины. URA.RU подготовило материал, в котором раскрыты цели атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...