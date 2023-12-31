31 декабря 2023
30 декабря 2023

Полицейские изъяли несколько тысяч новогодних елок в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, елки, полиция, елочный базар, торговля елками
Только в Челябинске изъяли около тысячи деревьев, которыми торговали незаконно Фото:

Почти четыре тысячи хвойных деревьев изъяли в Челябинской области в ходе операции «Ель». Все они продавались на предновогодних елочных базарах с тем или иным нарушением законодательства, сообщили 1 января в ГУ МВД по Челябинской области.

«Всего полицейские проверили 2,5 тысячи мест продаж. Изъято свыше 3,8 тысячи елей, сосен и пихт. Составлено 180 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, и возбуждено три уголовных дела», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.

Работа 13 незаконных торговых объектов прекращена. Рейды проходили совместно с представителями администраций муниципалитетов.

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Почти четыре тысячи хвойных деревьев изъяли в Челябинской области в ходе операции «Ель». Все они продавались на предновогодних елочных базарах с тем или иным нарушением законодательства, сообщили 1 января в ГУ МВД по Челябинской области. «Всего полицейские проверили 2,5 тысячи мест продаж. Изъято свыше 3,8 тысячи елей, сосен и пихт. Составлено 180 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, и возбуждено три уголовных дела», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Работа 13 незаконных торговых объектов прекращена. Рейды проходили совместно с представителями администраций муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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