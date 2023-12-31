Почти четыре тысячи хвойных деревьев изъяли в Челябинской области в ходе операции «Ель». Все они продавались на предновогодних елочных базарах с тем или иным нарушением законодательства, сообщили 1 января в ГУ МВД по Челябинской области.
«Всего полицейские проверили 2,5 тысячи мест продаж. Изъято свыше 3,8 тысячи елей, сосен и пихт. Составлено 180 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, и возбуждено три уголовных дела», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.
Работа 13 незаконных торговых объектов прекращена. Рейды проходили совместно с представителями администраций муниципалитетов.
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