01 января 2024

В ХМАО за неделю выросло число заболевших гриппом, COVID-19 и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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COVID-19 чаще протекает в форме ОРВИ (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО отмечает десятипроцентный рост заболеваемости гриппом, коронавирусной инфекцией и ОРВИ за последнюю неделю 2023 года. Информация опубликована на сайте ведомства.

«За неделю с 25 по 31 декабря 2023 года зарегистрировано 153,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это выше уровня предыдущей недели на 10,6% и выше эпидемического порога на 117,4%», — указано в публикации.

Больше всего заболевших выявлено в Сургуте — 44%. На втором месте — Нижневартовск (16,7%), на третьем — Нефтеюганск (7,1%). Наиболее значительный рост медики отметили в Лангепасе, Нижневартовском и Нефтеюганском районах.

Гриппом чаще всего болеют взрослые и дети 7-14 лет. Коронавирус, в основном, протекает в форме ОРВИ, из всех выявленных случаем 2,8% сопровождаются пневмонией. Чаще всего им можно заразиться в торговых центрах и других местах с массовым скоплением людей. На втором месте — семейные очаги. Реже всего заражаются на работе и в медицинских организациях.

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Роспотребнадзор ХМАО отмечает десятипроцентный рост заболеваемости гриппом, коронавирусной инфекцией и ОРВИ за последнюю неделю 2023 года. Информация опубликована на сайте ведомства. «За неделю с 25 по 31 декабря 2023 года зарегистрировано 153,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это выше уровня предыдущей недели на 10,6% и выше эпидемического порога на 117,4%», — указано в публикации. Больше всего заболевших выявлено в Сургуте — 44%. На втором месте — Нижневартовск (16,7%), на третьем — Нефтеюганск (7,1%). Наиболее значительный рост медики отметили в Лангепасе, Нижневартовском и Нефтеюганском районах. Гриппом чаще всего болеют взрослые и дети 7-14 лет. Коронавирус, в основном, протекает в форме ОРВИ, из всех выявленных случаем 2,8% сопровождаются пневмонией. Чаще всего им можно заразиться в торговых центрах и других местах с массовым скоплением людей. На втором месте — семейные очаги. Реже всего заражаются на работе и в медицинских организациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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