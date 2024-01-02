Дети сотрудников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле не попали на елку

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Новогодние украшение города. Москва, новый год
Родители не смогли купить второй билет на представление, так как закончились свободные места Фото:

Дети сотрудников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле не смогли попасть на новогоднее представление и ушли домой в слезах из-за особенного требования — выданные работникам завода пригласительные на елку в ДК имени И.В. Окунева действовали только на детей, для взрослых нужно было купить отдельный билет. На предприятии подтвердили информацию о необходимости покупки билета для сопровождающего.

«На каждом билете на новогоднюю сказку „Алиса в Новогодии“, выданном на определенные время и дату, размещено уведомление о том, что дети от 4 до 14 лет допускаются во Дворец культуры имени И.В. Окунева только в сопровождении родителей или законных представителей. Также на каждом билете указано, что билет на сопровождающего взрослого (с выбором ряда и места для взрослого и ребенка) необходимо приобрести заранее», — говорится в сообщении «Уралвагонзавода» в группе «ВКонтакте».

Сотрудники могли приобрести билеты на кассе ДК, однако, нескольким людям, пришедшим с детьми на представление, отказали, так как свободных мест уже не было. Очевидцы уточнили, что такая ситуация произошла впервые — ранее на кассе можно было свободно купить билеты даже перед началом шоу.

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Дети сотрудников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле не смогли попасть на новогоднее представление и ушли домой в слезах из-за особенного требования — выданные работникам завода пригласительные на елку в ДК имени И.В. Окунева действовали только на детей, для взрослых нужно было купить отдельный билет. На предприятии подтвердили информацию о необходимости покупки билета для сопровождающего. «На каждом билете на новогоднюю сказку „Алиса в Новогодии“, выданном на определенные время и дату, размещено уведомление о том, что дети от 4 до 14 лет допускаются во Дворец культуры имени И.В. Окунева только в сопровождении родителей или законных представителей. Также на каждом билете указано, что билет на сопровождающего взрослого (с выбором ряда и места для взрослого и ребенка) необходимо приобрести заранее», — говорится в сообщении «Уралвагонзавода» в группе «ВКонтакте». Сотрудники могли приобрести билеты на кассе ДК, однако, нескольким людям, пришедшим с детьми на представление, отказали, так как свободных мест уже не было. Очевидцы уточнили, что такая ситуация произошла впервые — ранее на кассе можно было свободно купить билеты даже перед началом шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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