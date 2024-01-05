05 января 2024

Спасатели предупредили свердловчан об аномальных морозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Almost naked забег дедов Морозов. Екатеринбург, забег дедов морозов
Температура воздуха опустится до -35 градусов, поэтому свердловчан призывают к бдительности Фото:

В Свердловской области 6 — 10 января ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщает региональное управление МЧС в официальном telegram-канале.

«По данным синоптиков 6—10 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода с температурой до — 35 градусов. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Алексей Пулин выступил с другим обращением. По его данным, с 5 января в Свердловской области прекратятся осадки.

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В Свердловской области 6 — 10 января ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщает региональное управление МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков 6—10 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода с температурой до — 35 градусов. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении. Ранее синоптик Алексей Пулин выступил с другим обращением. По его данным, с 5 января в Свердловской области прекратятся осадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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