Спасатели предупредили свердловчан об аномальных морозах

Температура воздуха опустится до -35 градусов, поэтому свердловчан призывают к бдительности
В Свердловской области 6 — 10 января ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщает региональное управление МЧС в официальном telegram-канале.
«По данным синоптиков 6—10 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода с температурой до — 35 градусов. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении.
Ранее синоптик Алексей Пулин выступил с другим обращением. По его данным, с 5 января в Свердловской области прекратятся осадки.
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