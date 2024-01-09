Белый дом проверит все министерства из-за госпитализации шефа Пентагона

После скандала с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина в Белом доме решили провести проверку процесса передачи полномочий в случае экстренных ситуаций во всех министерствах и ведомствах. Об этом говорится в протоколе о начале проверке.
«Глава аппарата Белого дома Джефф Зиенц начинает ревизию протоколов кабинета о делегировании полномочий в свете секретной госпитализации… Остина», — пишет Axios, ссылаясь на попавший в его распоряжение документ. В нем указано, что министерства и ведомства должны предоставить материалы в срок до 12 января.
Не смотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации и передал полномочия своей заместительнице Кэтлин Хикс, находящейся в отпуске, по заверениям из Вашингтона, в Белом доме не рассматривают вариант с его увольнением. По информации издания, он еще остается в больнице, но должен приступить к своим обязанностям.
Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США потребовал, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации, об этом рассказывал телеканал 360. Также комитет рассчитывает, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.
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