Белый дом проверит все министерства из-за госпитализации шефа Пентагона

09 января 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона Остина Фото: Официальный сайт президента Украины После скандала с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина в Белом доме решили провести проверку процесса передачи полномочий в случае экстренных ситуаций во всех министерствах и ведомствах. Об этом говорится в протоколе о начале проверке. «Глава аппарата Белого дома Джефф Зиенц начинает ревизию протоколов кабинета о делегировании полномочий в свете секретной госпитализации… Остина», — пишет Axios, ссылаясь на попавший в его распоряжение документ. В нем указано, что министерства и ведомства должны предоставить материалы в срок до 12 января. Не смотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации и передал полномочия своей заместительнице Кэтлин Хикс, находящейся в отпуске, по заверениям из Вашингтона, в Белом доме не рассматривают вариант с его увольнением. По информации издания, он еще остается в больнице, но должен приступить к своим обязанностям. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США потребовал, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации, об этом рассказывал телеканал 360. Также комитет рассчитывает, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.

После скандала с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина в Белом доме решили провести проверку процесса передачи полномочий в случае экстренных ситуаций во всех министерствах и ведомствах. Об этом говорится в протоколе о начале проверке. «Глава аппарата Белого дома Джефф Зиенц начинает ревизию протоколов кабинета о делегировании полномочий в свете секретной госпитализации… Остина», — пишет Axios, ссылаясь на попавший в его распоряжение документ. В нем указано, что министерства и ведомства должны предоставить материалы в срок до 12 января. Не смотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации и передал полномочия своей заместительнице Кэтлин Хикс, находящейся в отпуске, по заверениям из Вашингтона, в Белом доме не рассматривают вариант с его увольнением. По информации издания, он еще остается в больнице, но должен приступить к своим обязанностям. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США потребовал, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации, об этом рассказывал телеканал 360. Также комитет рассчитывает, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.