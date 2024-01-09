09 января 2024

Белый дом проверит все министерства из-за госпитализации шефа Пентагона

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона Остина Фото:

После скандала с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина в Белом доме решили провести проверку процесса передачи полномочий в случае экстренных ситуаций во всех министерствах и ведомствах. Об этом говорится в протоколе о начале проверке.

«Глава аппарата Белого дома Джефф Зиенц начинает ревизию протоколов кабинета о делегировании полномочий в свете секретной госпитализации… Остина», — пишет Axios, ссылаясь на попавший в его распоряжение документ. В нем указано, что министерства и ведомства должны предоставить материалы в срок до 12 января.

Не смотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации и передал полномочия своей заместительнице Кэтлин Хикс, находящейся в отпуске, по заверениям из Вашингтона, в Белом доме не рассматривают вариант с его увольнением. По информации издания, он еще остается в больнице, но должен приступить к своим обязанностям.

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США потребовал, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации, об этом рассказывал телеканал 360. Также комитет рассчитывает, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.

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После скандала с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина в Белом доме решили провести проверку процесса передачи полномочий в случае экстренных ситуаций во всех министерствах и ведомствах. Об этом говорится в протоколе о начале проверке. «Глава аппарата Белого дома Джефф Зиенц начинает ревизию протоколов кабинета о делегировании полномочий в свете секретной госпитализации… Остина», — пишет Axios, ссылаясь на попавший в его распоряжение документ. В нем указано, что министерства и ведомства должны предоставить материалы в срок до 12 января. Не смотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации и передал полномочия своей заместительнице Кэтлин Хикс, находящейся в отпуске, по заверениям из Вашингтона, в Белом доме не рассматривают вариант с его увольнением. По информации издания, он еще остается в больнице, но должен приступить к своим обязанностям. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США потребовал, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации, об этом рассказывал телеканал 360. Также комитет рассчитывает, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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