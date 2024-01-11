Из-за аварии в центре Перми несколько районов отключат от водоснабжения

Пермяков просят сделать запасы воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коммунальные аварии в России

Часть жителей Перми в ближайшие выходные, 13—14 января, останутся без водоснабжения. Для устранения аварии в районе площади Карла Маркса специалисты компании «Новогор-Прикамье» отключат от воды дома в центральной части города, в Мотовилихе и Свердловском районе.

«В районе пл. Карла Маркса специалисты компании „Новогор-Прикамье“ готовятся к проведению ремонтных работ на магистральном водоводе. Чтобы не ограничивать движение трамваев и проводить работы с минимальными раскопками, решено ремонтировать водопровод методом санации. Но полностью избежать отключения потребителей не удастся. Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды», — сообщается на сайте «Новогора».

Воды не будет с 10:00 13 января до 22:00 14 января. Под отключение попадают адреса:

Ул. Сибирская, 94;

ул. Чернышевского,11,11а,13,15,19а,23;

ул. Ушинского,1,3,5,7,9,10;

ул.Крупской,76,78а,78,88,86,84,82,80,86а,84а,82а,80а,92,90, 93,89,87,91а,89а,87а,87Б,85,85а,79,79а,83,81,

ЦТП№8 по ул. Крупской 79;

ул. А.Гайдара, 16а,9,7,7а,11,11а,9а,13,13а;

ул. Пушкарская, 69,75,81,55,128,130,132, 134,136,61,63,67,65,73,77,79,83,140;

ул. Старцева, 35В,37/3,37/2,35/3,35/2,35,37,39,41,43,45,47,49,53,55, 61,61к1,65;

ул.Бульвар Гагарина, 84,82,86,86Б,88,80,80а, 66 (ЦТП №17), 62/2,62,64,62а,62а/2, 60а,60,60б,58,58а,58В,58Б,58г,56,

ЦТП№20 по ул. Бульвар Гагарина, 54,54,54а,115, 113а,113,113Б,107/7, 109,111/1,111/2,107/1, 107/2,107/3,107/4,107/5, 103,103а, 105,105а,101,99,97,93/6,74,78,74В, 91,95,93/1,93/2,93/3, 93/4,89а,66а,68, 70,70а, 70Б,

ЦТП №48 по ул. Бульвар Гагарина, 70,72а,

ЦТП№15 по ул. Бульвар Гагарина, 72;

ул. Юрша, 82,100,96;

ул. Лякишева, 2,4,6,8;

ул. Пономарева, 91,56,56а;

ул. Звонарева, 37,39,39а,43,43а,45.

Пониженное давление, а возможно, и полное отключение ожидается у жителей домов на: