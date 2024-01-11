Из-за аварии в центре Перми несколько районов отключат от водоснабжения

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Пермяков просят сделать запасы воды Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

Часть жителей Перми в ближайшие выходные, 13—14 января, останутся без водоснабжения. Для устранения аварии в районе площади Карла Маркса специалисты компании «Новогор-Прикамье» отключат от воды дома в центральной части города, в Мотовилихе и Свердловском районе.

«В районе пл. Карла Маркса специалисты компании „Новогор-Прикамье“ готовятся к проведению ремонтных работ на магистральном водоводе. Чтобы не ограничивать движение трамваев и проводить работы с минимальными раскопками, решено ремонтировать водопровод методом санации. Но полностью избежать отключения потребителей не удастся. Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды», — сообщается на сайте «Новогора».

Воды не будет с 10:00 13 января до 22:00 14 января. Под отключение попадают адреса:

  • Ул. Сибирская, 94;
  • ул. Чернышевского,11,11а,13,15,19а,23;
  • ул. Ушинского,1,3,5,7,9,10;
  • ул.Крупской,76,78а,78,88,86,84,82,80,86а,84а,82а,80а,92,90, 93,89,87,91а,89а,87а,87Б,85,85а,79,79а,83,81,
  • ЦТП№8 по ул. Крупской 79;
  • ул. А.Гайдара, 16а,9,7,7а,11,11а,9а,13,13а;
  • ул. Пушкарская, 69,75,81,55,128,130,132, 134,136,61,63,67,65,73,77,79,83,140;
  • ул. Старцева, 35В,37/3,37/2,35/3,35/2,35,37,39,41,43,45,47,49,53,55, 61,61к1,65;
  • ул.Бульвар Гагарина, 84,82,86,86Б,88,80,80а, 66 (ЦТП №17), 62/2,62,64,62а,62а/2, 60а,60,60б,58,58а,58В,58Б,58г,56,
  • ЦТП№20 по ул. Бульвар Гагарина, 54,54,54а,115, 113а,113,113Б,107/7, 109,111/1,111/2,107/1, 107/2,107/3,107/4,107/5, 103,103а, 105,105а,101,99,97,93/6,74,78,74В, 91,95,93/1,93/2,93/3, 93/4,89а,66а,68, 70,70а, 70Б,
  • ЦТП №48 по ул. Бульвар Гагарина, 70,72а,
  • ЦТП№15 по ул. Бульвар Гагарина, 72;
  • ул. Юрша, 82,100,96;
  • ул. Лякишева, 2,4,6,8;
  • ул. Пономарева, 91,56,56а;
  • ул. Звонарева, 37,39,39а,43,43а,45.

Пониженное давление, а возможно, и полное отключение ожидается у жителей домов на:

  • ул. Чернышевского, 7а,17,19,25,27,28,29,31,33,35,37,41,41а,15а,б,в,г,17 а,в,г,д;
  • ул. Красные Казармы, 7,8,9,10,17, 25;
  • ул. Н.Островского,111,111а,113,119;
  • часть м/р Городские Горки, ограниченная ул. Студенческая — ул. Техническая — ул. А. Гайдара — ул. Ушинского — ул. Бульвар Гагарина — ул. Крупской;
  • м/р Юбилейный.

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Часть жителей Перми в ближайшие выходные, 13—14 января, останутся без водоснабжения. Для устранения аварии в районе площади Карла Маркса специалисты компании «Новогор-Прикамье» отключат от воды дома в центральной части города, в Мотовилихе и Свердловском районе. «В районе пл. Карла Маркса специалисты компании „Новогор-Прикамье“ готовятся к проведению ремонтных работ на магистральном водоводе. Чтобы не ограничивать движение трамваев и проводить работы с минимальными раскопками, решено ремонтировать водопровод методом санации. Но полностью избежать отключения потребителей не удастся. Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды», — сообщается на сайте «Новогора». Воды не будет с 10:00 13 января до 22:00 14 января. Под отключение попадают адреса: Пониженное давление, а возможно, и полное отключение ожидается у жителей домов на:
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