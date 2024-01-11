Пермяки раскрыли, какая пенсия их устроит

Пермяки мечтают о пенсии не менее 46 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, очки в руках, пенсия, руки
С каждым годом запросы пермяков становятся все больше Фото:

Жители Перми хотели бы получать пенсию не менее 46 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики портала Superjob.

«По мнению пермяков, достойной пенсией является сумма в размере 46000 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 44100 рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что чем выше возраст и уровень дохода участника опроса, тем больше сумма пенсии их мечты. При этом желания пермяков не самые высокие. Пенсию больше всех хотят получать жители Москвы — 51,5 тысячу рублей. Затем идут петербуржцы — 49 тысяч рублей. Тройку замыкают тюменцы — 48,9 тысяч рублей. Аналитики добавляют, что выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2024 проиндексировали на 7,5%, но даже с учетом надбавки фактические выплаты в два раза меньше ожидаемых. Размер средней пенсии в России — 20,2 тысячи рублей.

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Жители Перми хотели бы получать пенсию не менее 46 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики портала Superjob. «По мнению пермяков, достойной пенсией является сумма в размере 46000 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 44100 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что чем выше возраст и уровень дохода участника опроса, тем больше сумма пенсии их мечты. При этом желания пермяков не самые высокие. Пенсию больше всех хотят получать жители Москвы — 51,5 тысячу рублей. Затем идут петербуржцы — 49 тысяч рублей. Тройку замыкают тюменцы — 48,9 тысяч рублей. Аналитики добавляют, что выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2024 проиндексировали на 7,5%, но даже с учетом надбавки фактические выплаты в два раза меньше ожидаемых. Размер средней пенсии в России — 20,2 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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