Пермяки раскрыли, какая пенсия их устроит

Пермяки мечтают о пенсии не менее 46 тысяч рублей

11 января 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

С каждым годом запросы пермяков становятся все больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми хотели бы получать пенсию не менее 46 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики портала Superjob. «По мнению пермяков, достойной пенсией является сумма в размере 46000 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 44100 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что чем выше возраст и уровень дохода участника опроса, тем больше сумма пенсии их мечты. При этом желания пермяков не самые высокие. Пенсию больше всех хотят получать жители Москвы — 51,5 тысячу рублей. Затем идут петербуржцы — 49 тысяч рублей. Тройку замыкают тюменцы — 48,9 тысяч рублей. Аналитики добавляют, что выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2024 проиндексировали на 7,5%, но даже с учетом надбавки фактические выплаты в два раза меньше ожидаемых. Размер средней пенсии в России — 20,2 тысячи рублей.

Жители Перми хотели бы получать пенсию не менее 46 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики портала Superjob. «По мнению пермяков, достойной пенсией является сумма в размере 46000 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 44100 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что чем выше возраст и уровень дохода участника опроса, тем больше сумма пенсии их мечты. При этом желания пермяков не самые высокие. Пенсию больше всех хотят получать жители Москвы — 51,5 тысячу рублей. Затем идут петербуржцы — 49 тысяч рублей. Тройку замыкают тюменцы — 48,9 тысяч рублей. Аналитики добавляют, что выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2024 проиндексировали на 7,5%, но даже с учетом надбавки фактические выплаты в два раза меньше ожидаемых. Размер средней пенсии в России — 20,2 тысячи рублей.